Klujber Katrin: Hálásak vagyunk, hogy a vereség ellenére is felállva tapsoltak minket

„Nem jött össze a hibátlan mérleg, még sincs okunk búslakodni, mert küzdelmes meccsen kaptunk ki egy kiváló ellenféltől – mondta a magyar újságíróknak a kilenc góljával a meccs legjobbjának megválasztott Klujber Katrin. – Próbáltuk élvezni a meccset, és nem azon görcsölni, mi lesz a folytatásban, ha nem sikerül nyerni. Szerettük volna meghálálni még utoljára a szurkolóknak a tőlük kapott hatalmas biztatást. Hálásak vagyunk, hogy a vereség ellenére is felállva tapsoltak minket.”

A magyar válogatott jobbátlövője mind a hét hetesét értékesítette, és 46 találatával második a góllövőlistán.

„Hullámzó volt a játékunk, hiszen rögtön négygólos hátrányba kerültünk, ilyenkor nem könnyű visszajönni egy klasszis csapat ellen – folytatta. – Mégis megtettük, és iksszel mentünk a szünetre, ez is azt mutatta, hogy nem adtuk fel. A második félidőben azonban kulcspillanatokban hibáztunk, nem tudom ennek az okát. Sosem jó kikapni, de nem is akkora most a csalódottság bennünk, mert mindent megtettünk, most ennyire volt elég.”

Klujber szerint a lényeg, hogy ott vagyunk a négyben, ezért nincs idő szomorkodni. „Jól fog jönni a két nap pihenő, tudjuk, hogy egy nagyon kemény elődöntő vár ránk Norvégia ellen. Nagyon közel már az Eb vége, még fel kell szívnunk magunkat, kis erőtartalék még mindig van bennünk, ha ez kijön, boldogan zárhatjuk a tornát.”

Klujber előkelő helyen a góllövőlistán (Fotó: Kovács Péter)

A többi magyar játékos is kiemelte a meccs végi jelenetet, amikor az egész Főnix Aréna ünnepelte a mieinket.

„Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a vereség ellenére is ilyen támogatást kaptunk a szurkolóktól útravalóként – mondta lapunknak Márton Gréta. – Annak örülünk, hogy hat mérkőzésen keresztül ki tudtuk szolgálni a közönséget, sajnáljuk, hogy rossz szájízzel távozunk Bécsbe. Mindkét félidő elején nagyobb előnyt adtunk a franciáknak, akik ettől lélektani fölénybe kerülhettek. Sikerült viszont mind a kétszer visszakapaszkodnunk, erőt meríthetünk abból, hogy nem lett belőle nagy különbségű vereség. Mindent megtettünk a csoportelsőségért, ennek most valamiért így kellett történnie, de a záró hétvégén szeretnénk jól szerepelni.”

Kuczora Csenge önkritikusan elismerte, hogy neki sem ez volt a legjobb meccse, reméli, ezzel a csapat is letudta a gyengébb teljesítményét a tornán.

„Sajnáljuk, hogy pont az utolsó meccsen kaptunk ki, és így búcsúztunk a csodálatos közönségünktől. Tudtuk persze, hogy ez lehet a legkeményebb mérkőzésünk, így is történt, de a lényeg, hogy ott vagyunk az elődöntőben” – emelte ki, majd még visszatért a franciák ellen látottakra.

„Nem kezdtünk jól, a támadójátékunk nem úgy működött, ahogy elterveztük, egyszerűen nem mozogtak úgy a lábak. A szünet előtt visszakapaszkodtunk, utána próbáltunk tapadni, de most nem jött össze a fordítás. Remélem, ezzel letudtuk a rossz meccsünket az Eb-re, és Bécsbe újult erővel tudunk megérkezni. A norvégok ellen szerintem még nehezebb találkozó vár ránk, még nagyobb koncentrációra lesz szükség, és az öltözőben megbeszélteket ki kell vinnünk a pályára. Nem lehetetlen őket sem elkapni, de tényleg összeszedettebben kell kezdenünk.”

Papp Nikoletta szerint a norvég csapat is verhető (Fotó: Kovács Péter)

PAPP NIKOLETTA: NORVÉGIA ELLEN SEM FELTARTOTT KÉZZEL FOGUNK KIMENNI A PÁLYÁRA

– Közel jártak az újabb bravúrhoz, de nem sikerült a csoportgyőzelemhez szükséges pontot megszerezni.

– Tudom, hogy nem szabadna egy Franciaország elleni szoros vereség után csalódottnak lenni, de mégis az vagyok – válaszolta Papp Nikoletta, a magyar válogatott védőspecialistája. – Egyáltalán nem volt mindegy, hogy kivel fogunk az elődöntőben játszani. Szerettük volna megkönnyíteni a dolgunkat azzal, hogy elkerüljük a norvég válogatottat. Már csak ezért is mindent megtettünk a pályán, amit tudtunk.

– Mi az, amiben a franciák jobbak voltak nálunk ezen az estén?

– Az első félidőben a védekezésünkre nem lehetett panasz, a másodikban már hellyel-közzel belecsúszott néhány hiba. A támadójátékunk most akadozó volt, de van ilyen. Egyik nap a játékunknak ez az eleme működik jobban, a másikon hátul vagyunk erősebbek. Nagyon akartuk a győzelmet, próbáltunk foggal-körömmel kapaszkodni, de alulmaradtunk.

– Mi vár most önökre az elődöntőig hátralévő időben?

– Szerdán utazunk Bécsbe, ahol elfoglaljuk a szállásunkat. Nincs idő a sebeinket nyalogatni, mert este már edzünk is egyet. Minden ugyanabban a ritmusban megy tovább, ahogyan eddig is. Igyekszünk minél jobban felkészülni az elődöntőre, hiszen továbbra is szeretnénk érmesek lenni.

– Verhető a norvég válogatott?

– Mindenki verhető, még ők is. Biztos, hogy Norvégia ellen sem feltartott kézzel fogunk kimenni a pályára.