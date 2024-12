Hiába remekelt Mikler és Sostaric is, fontos mérkőzést veszített el a Szeged

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–AALBORG (dán) 30–32 (17–16)

Szeged, 7050 néző. V: Marin, Garcia (spanyolok)

SZEGED: MIKLER R. – SOSTARIC 12 (9), Rőd 2, Smárason 2, BÁNHIDI 4, Mackovsek, Frimmel 2. Csere: Thulin (kapus), Kalaras 1, Bodó 4, Jelinic, Kukic, Garciandia 2, Toto 1. Edző: Michael Apelgren

AALBORG: Norsten – BJÖRNSEN 6 (1), THURIN 8 (3), Hald 3, Möllgaard, ARNOLDSEN 8, Juul 2. Csere: LANDIN (kapus), Nilsson 3, Martins, Möller 1, Munk, Larsen, Vlach 1. Edző: Maik Machulla

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–0. 5. p.: 4–1. 7. p.: 4–3. 10. p.: 6–5. 13. p.: 8–6. 17. p.: 10–6. 20. p.: 11–10. 23. p.: 14–12. 25. p.: 14–14. 28. p.: 17–14. 33. p.: 17–18. 38. p.: 19–20. 44. p.: 24–23. 47. p.: 24–25. 50. p.: 26–25. 54. p.: 26–28. 56. p.: 26–29. 58. p.: 38–32.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 9/9, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Hiába vezettünk az első félidőben több alkalommal is három–négy góllal, az ellenfél végig ott lihegett a nyakunkon. Szünet után számos technikai hibánkat gólokkal büntette az ellenfél, és megérdemelten nyert.

Maik Machulla: – boldogok vagyunk, hogy az őszi idény legkeményebb idegenbeli mérkőzésén megszereztük a két pontot. Azért nyertünk, mert a csereként pályára lépő kapusunk Niklas Landin klasszis teljesítményt nyújtott, azon kívül a szerencsével sem álltunk hadilábon.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szegedi hangosbemondó az első két percben Mario Sostaric, Mikler Roland és Bánhidi Bence nevét kiáltotta bele a telt házas Pick Aréna morajába, ebből nagyjából lehet sejteni, hogyan kezdődött az OTP Bank-Pick Szeged–Aalborg férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés: két hazai gól és egy védés. És a Szeged annak ellenére meg is őrizte korán megszerzett lépéselőnyét, hogy a vendégek a sarkában maradtak, és gyorsan hét a hat elleni támadójátékkal próbálkoztak, de ezzel sem sikerült magukhoz ragadniuk a kezdeményezést.

Egyrészt, mert a nagyszerűen védekező hazai fal mögött Mikler sorra fogta meg a ziccereket, Sostaric mind az öt hetesét értékesítve gyorsan vissza is ugrott a BL-góllövőlista élére. Másrészt a szegediek remek ütemben váltottak át védekezésből támadásba, Gleb Kalaras és Janus Dadi Smárason egészpályás, üres kapus gólja pedig igencsak demoralizálóan hathatott a vendégcsapatra. Az első félidőben az Aalborg többször is közel került az egyenlítéshez, de csak a huszonötödik percben sikerült egalizálnia Jack Thurin hetesével, igaz, ez az állapot akkor sem tartott hosszú ideig, mert Bodó Richárd bődületes, védhetetlen bombája, Mikler hetedik védése és Sostaric ötödik értékesített hetese és ziccere követte gyors egymásutánban.

Eközben a másik oldalon Niklas Landinban csak tízből két lövés akadt el, le is kellett cserélni, jött helyette Fabian Norsten, más kérdés, hogy az Aalborg vele sem volt sokkal beljebb, mert kilencből csak kettő lövést fogott meg, azaz Mikler kettejüknél egymaga majdnem kétszer hatékonyabb volt. Az első harminc perc alapján a hazaiak jobbak voltak, de a játékrész végére így is sikerült egy gólra feljönnie a dánoknak, elsősorban Thurin és Lukas Nilsson találataival. A végén halvány esély volt az előny növelésére, Sostaric időn túli szabaddobást végezhetett el, de a labda nem jutott túl a nyújtott kezű sorfalon. Nem is volt elégedett senki az egygólos félidei vezetéssel, főleg, hogy a Tisza-partiak támadásban és védekezésben is jobbak voltak ellenfelüknél.

A második félidő éppen fordítva kezdődött, mint az első, a dánok gyorsan fordítottak és tartották az előnyüket, miközben a Pick Aréna közönsége többször is hangos füttyel jelezte, ha nem ért egyet a játékvezetői döntéssel. Sostaric a játékrész első tíz perce után már tíz gólnál járt, a mindig jó helyen lévő Mikler Roland pedig tíz védésnél, és most a Szeged nem hagyta elszakadni ellenfelét, kitartóan loholt a nyomában. Még akkor is, amikor a félidő felénél fél percen belül kiállították Bánhidi Bencét és Borut Mackovseket is, így a hazai gárdának másfél percet kettős emberhátrányban kellett végigjátszania, de egész jól kibekkelte.

Lélektanilag nagyon jó pillanatban vette vissza a vezetést a Szeged, a vége előtt tíz perccel Sebastian Frimmel talált be az üres kapuba, de technikai hibák miatt nem tudott élni a lehetőséggel a csapat. Mivel sietnie kellett, idő előtt akarta befejezni a támadásait, így sikerült Landin statisztikáit jelentősen feljavítani, akinek nem kellett ehhez bravúrokat bemutatnia, csak a kiszámítható lövések útjába állnia. A vége előtt két perccel már négy gól volt a vendégek előnye, innen pedig már nem lehetett felállni.

A Szeged ugyan még feljött két gólra, de a vége 32–30-as Aalborg-győzelem lett, így a két gárda helyet cserélt a Bajnokok Ligája B-csoportjának tabelláján.