„Hatalmas küzdő a csapatunk, ez lehet a fegyverünk a franciák ellen”

„Hatalmas küzdők, ezt emelném ki a lányokkal kapcsolatban, s úgy gondolom, a franciák ellen is ez lehet a fegyverünk. Nagyon egyben van a csapat, most jön ki a sok év belefektetett munka” – válaszolta Petrus Mirtill az NSO Tv azon kérdésére, hogy milyennek látta a magyar női kézilabda-válogatottat, míg otthonról követte a mérkőzéseiket az Eb-n.

Mint ismert, a balszélső az elődöntő előtt csatlakozott a válogatotthoz, s a norvégok elleni elődöntőn pályára is küldte Golovin Vlagyimir. Videónkban arról is beszél, hogyan érte a hír, hogy utaznia kell Bécsbe, s mennyire izgult a bemutatkozása előtt. Emellett szóba kerül az is, hogy mennyire hallották a Wiener Stadthalléban a magyar szurkolókat, akikre a franciák elleni bronzmeccsen is nagy szükség lesz.