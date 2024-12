Női kézilabda Eb: újabb betegségek nehezítik a helyzetünket a bronzmeccs előtt

Tatai Péter kapusedzőtől elsősorban azt kérdeztük, mennyire lepte meg Szemerey Zsófi Eb-n látott kiváló játéka. „Volt azért előszele, elég ha a franciáék elleni két felkészülési meccsre gondolunk, amelyeken parádésan ment neki a védés – reagált az Alba Fehérvár kapusedzője. – Nem voltunk könnyű helyzetben az ősszel, ha meg akartuk ítélni, ki milyen formában van. A Metz meccseit figyelve például egyértelmű volt, hogy Zsófi nem élvezte a bizalmat az elmúlt időszakban. Szóval ha azt állítanám, számítottunk rá, hogy az Eb-n így kijön majd neki a lépés, nem mondanék igazat, másfelől viszont benne volt ez a teljesítmény. Sokat segít, hogy ilyenkor egy játékos csak azért is meg akarja mutatni, hogy mire képes. A kisebb döccenők vagy éppen a sérülés abból fakadtak, hogy az elmúlt félévben nem kapott akkora terhelést, mint az Eb-n a sorozatos meccsekkel. Ha nincs hozzászokva a szervezeted, valahol ki fog ütközni, sajnos az esetében is ez történt.” Hozzátette, a szerencsefaktort leszámítva összességében elégedett a kapusaink teljesítményével. „Vannak problémáink, amelyeket nem akarjuk a nagy nyilvánosság elé tárni. Az orvosi stáb is mindent megtesz, hogy a lehető legjobb döntéseket hozhassuk meg az adott pillanatban. Idáig majdnem minden megvalósult, amit elterveztünk, bízom benne, hogy az utolsó meccsre összedrótozunk mindenkit, és még egy nagy durranás bennünk van.”