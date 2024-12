Papp Nikoletta: Nagyon meghatódtam Janurik Kinga szavain, örök emlék marad

„Nagyon meglepődtem Janurik Kinga nyilatkozatán, de rendkívül jólesett. Mondtam is neki, hogy ez nekem örök emlék marad. Nagyon meghatódtam az interjúján, egyből küldte nekem mindenki. Picit rosszul érintett, hogy nem jelöltek az Eb All Star-csapat védőspecialistái közé, ezt azonban félre kell tennem. Amit kaptam Kingitől, illetve a meccsnapon Bordás Réka is írt egy levelet arról, hogy mennyire szeret velem dolgozni védőként, az ezerszer többet ér nekem, mint bármilyen jelölés. Nagyon köszönöm nekik a támogatást, nagyon jólesik. Pont az ilyen gesztusoktól vagyunk mi ennyire jó és összetartó csapat” – reagált Papp Nikoletta Janurik Kinga interjújára, amit az NSO Tv-nek adott a norvégok elleni meccs után.

Videónkban természetesen szó esik a franciák elleni, vasárnapi bronzmérkőzésről is.