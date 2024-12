Győri-Lukács Viktória: Itt állunk nagy álmaink kapujában

Két pihenőnap után folytatja debreceni hadjáratát a bécsi végjátékba kerülésért a magyar válogatott. Golovin Vlagyimir csapata az Európa-bajnokság csoportkörében mindhárom mérkőzését megnyerte, méghozzá igencsak imponáló, plusz 23-as összesített gólkülönbséggel. Ha csak a győzelmek nagyságrendjét figyeljük, sorban egyre nagyobb sikerek következtek: hat, hét, majd tíz góllal múltuk felül az aktuális riválist.

A nemzeti csapat a középdöntőben is a Főnix Arénában lép majd pályára, a torna ezen szakasza a 24 csapatra bővítésből következően már nem három, hanem négy találkozóból áll majd. A Svédország elleni 32–25-ös diadalért járó két ponttal vághatunk neki az újabb feladatoknak. Ezek közül az első a rendkívül kellemetlen játékstílusáról ismert, az előző Eb-n bronzérmes Montenegróval szembeni lesz. A mieink egy nappal többet pihenhettek, mint a balkáni együttes, a szünetet igyekeztek okosan eltölteni.

„Nagyon jólesett a csapatnak ez a két pihenőnap – mondta a középdöntő előtti médianapon Győri-Lukács Viktória, csapatunk jobbszélsője. – Kedden kicsit kimehettünk a városba, és a karácsonyi vásárban átélhettük az ünnepi hangulatot. Jó feltöltődés volt kicsit kimozdulni a hotelből és a csarnokból. Ugyan a vásár nem teljesen ugyanolyan, mint a budapesti, de ez is szép. Az egyik árus hölgy felismert minket, és egy közös fotóért cserébe ajándékot is kaptunk tőle, nagyon aranyos volt.”

Egy ennyire hosszú, immár két és fél hétre nyúló tornán, ami bizonyos szempontból igencsak monoton, az ilyen apró, pozitív élmények is hozzá tudnak járulni a mentális stabilitás megőrzéséhez. A rutinos játékos szerint a Törökország elleni tipikus első meccs volt, amiből nagyon szépen kijöttek a svéd rangadóra, a skandinávokkal szemben 55 percen át fantasztikusan koncentráltak, majd jött az Észak-Macedónia elleni zárás. Ott egy nehezebb első félidő után is sikerült felpörögniük, és közé tudták tenni azt a nagyobb különbséget, ami a két válogatott között van. Mindezekre a folytatásban is lehet építeni.

„Azt azért nem gondolom, hogy az Eb csak most kezdődik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy három meccset már megnyertünk. Már csak abból is erőt meríthetünk, hogy a top négybe tartozó svédeket legyőztük. De tény, hogy innentől kezdve még jobban kell koncentrálnunk. Nagy álmokkal érkeztünk, amelyeknek itt állunk a kapujában. Már csak rajtunk múlik, be tudunk-e lépni rajta.”

A magyar válogatott legutóbb 2006-ban tudott sorozatban három győzelmet felmutatni a kontinensviadalon, vagyis ha Montenegró ellen is sikerülne győztesen elhagyni a pályát, akkor azzal a játékosok már a húsz évvel ezelőtti, szintén hazai Eb szellemét idéznék meg.

„Montenegró nagyon keményen védekezik. Nem akarok rosszat mondani rájuk, de mindenki láthatta, hogy csípnek-harapnak. Éppen ezért okosan kell játszanunk, gyorsan járatni és még a szabálytalanság előtt továbbadni a labdát, hogy elkerüljük az ütközéseket. Minden tiszteletem Djurdjina Jaukovicsé, aki két térdműtét után ilyen elképesztő teljesítménnyel tért vissza, nagyon oda kell figyelni rá” – beszélt az ellenfél balátlövőjéről.