Szilágyi Zoltán: Fel kell vennünk a kesztyűt Montenegróval, de közben a mi sebességünknek kell dominálnia

Szilágyi Zoltán az ősszel váltotta Pigniczki Krisztinát a felnőttválogatott szakmai stábjában. Mint a szerdai sajtófélórán a Nemzeti Sportnak elmondta, alapvetően meglepte a felkérés, de nem sokat gondolkodott a válaszon, hiszen ez egy olyan, feladat, amit edzőként nem lehetett visszautasítani.

„Megtisztelő, hogy itt lehetek a válogatottnál. Nyilván Vova a főnök, övé a végső döntés és a felelősség, én a háttérből segítem – avatott be a közös munka részleteibe. – Sokat beszélgetünk a taktikáról, kikéri a véleményemet, és bizonyos feladatokat ki is ad nekem. Korábban mindig vezetőedző voltam, ezért a felkészülési találkozókon még előjöttek olyan helyzetek, amelyeken változtatnom kellett. Néha azon vettem észre magam, hogy én is meccselek, ami nem volt jó. Azóta kialakult, hogyan kommunikálunk a kispadon, és már a lányok is hozzászoktak.”

A két szakember ismeretsége nem most kezdődött, Szilágyi Dabason még az edzője is volt Golovinnak és már akkor is sokat beszélgettek a kézilabdáról. Később a Vác és az MTK edzőjeként egymással is szembekerültek, majd mindketten irányították a juniorválogatottat. Miután Szilágyi Debrecenbe került, mindig adott játékost a felnőttválogatottba, így a szoros kapcsolat megmaradt. A közös munkájukat megkönnyíti, hogy hasonlóan gondolkodnak a kézilabdáról.

„Alapvetően a védekezésre és a gyors játékra próbálunk építeni. Érdekes, ha most külön elemzünk egy-egy meccset, ugyanazokat látjuk benne” – folytatta, megjegyezve, hogy a nemzeti csapatnál másodedzőként ő képviseli a jó zsaru szerepkörét. Kíváncsiak voltunk arra is, kívülről mit látott a nemzeti csapaton az utóbbi három évben.

„Vova nagy hangsúlyt fektetett a szisztematikus csapatépítésre, és hosszú távon visszaigazolódott, hogy jó döntés volt. Közben sok kritika érte, hogy miért nem mindig a legjobb formában levő játékosokat hívta be, de kifizetődött, hogy nem volt sok változás a keretben és a lányok igazi csapattá értek. Az is egyértelmű volt, hogy mentálisan egyre erősebb a társaság, itt a tavalyi vb-n játszott, horvát meccs jelentett egyfajta fordulópontot. Már az olimpiai selejtezőn is látszódott, mennyit erősödött a csapat, ahogy az is, hogy világelittel is felveszi a versenyt” – mondta a válogatott másodedzője, akit az utóbbi három hónap közös munkája csak még jobban megerősített ebben a vélekedésében. Szerinte az olimpia óta is egyértelműen lépett előre a csapat:

„A svéd meccs előtt akkora volt a felhajtás és a várakozás, hogy magam is kíváncsi voltam, miként reagál rá a csapat, és végül az utóbbi évek egyik legjobb játékát mutatta. Nyomásként is meg lehetett volna élni a kívülről jövő támogatást, a telt házat, ezzel szemben pozitív energiát adott, nem lenyomta a játékosokat. Bízom benne, hogy így is fog maradni. A törökök és a macedónok ellen magabiztosan hoztuk a kötelezőt, ez is volt a feladat. Az utolsó csoportmeccsen nem játszottunk szenzációsan, viszont a második félidőben, amint koncentráltabbak lettünk a támadásbefejezéseknél, pillanatok alatt eldöntöttük a két pont sorsát. Nehéz feladatok előtt állunk, de ilyen mentális erővel elérhetjük a célunkat.”

Szilágyi Zoltánnak az elő meccseken még szokatlan volt az új szerepkör (Fotó: Kovács Péter)

Nehéz feladatként mindjárt itt a középdöntő nyitánya, amikor egymást követő napokon kell megmérkőzni előbb a még szintén hibátlan Montenegróval, majd a spanyolokat búcsúztató Lengyelországgal. Ami első középdöntős ellenfelünket érinti, a tavalyi világbajnokság csoportkörében még három góllal vezettünk, végül azonban hattal alulmaradtunk.

„Bár a csapattal mindig a következő meccsben gondolkodunk, a stáb azért már előrébb is tekint. A Montenegró elleni kulcsmeccs lesz nekünk, nem véletlen, hogy hibátlan teljesítménnyel végeztek egy kiegyenlített csoportban. Remélem, hogy sokat tanultunk a tavalyi vébén játszott meccsből, ott egyértelműen a montenegróiak kemény, agresszív védekezése határozta meg a meccset, és ez a csapatunkat elbizonytalanította. A kesztyűt fel kell vennünk, ez egyértelmű, de közben a mi stílusunknak, sebességünknek kell dominálnia. Az ilyen meccseken az nyer, aki jobban ráerőltetni az akaratát a másikra. A tavalyi tapasztalatok felhasználásával és a hazai közönség támogatásával mindez sikerülhet.”

Szilágyi vezetésével a magyar juniorválogatott tavaly aranyérmes lett az Eb-n, az idei korosztályos világbajnokságon pedig ezüstérmet szerzett, a mostani felnőttkeretből a balátlövő Csíkos Luca mindkét menetelésben részt vett, míg az irányító Simon Petra a 2023-as Eb-n volt ott, bekerült a torna álomcsapatába, és őt választották meg a legértékesebb játékosnak is. A mostani felnőtt Eb-n abszolút hazai pályán dolgozhat, hiszen a „szürke hétköznapok” során a női NB I-es élcsapat Debrecent irányítja, ráadásul nemrég vált hivatalossá, hogy 2027 nyaráig szerződést hosszabbított a DVSC-vel. A következő napokban azonban csak arra koncentrál, hogy a középdöntőt is sikerrel vegye a válogatott a kontinenstornán.

„Nagy ajándék nekem és a csapatnak is ez a hazai rendezés. Az elő világversenyemen a felnőttválogatottal pont Debrecenben vehetek részt, ahol már negyedik éve dolgozom. A városban szeretik a kézilabdát, kedden a karácsonyi vásárban is sokan megállítottak minket, de rengeteg biztató üzenetet is kapunk. A svéd meccsen látott játékunkban a haza közönségnek is hatalmas szerepe volt. Gyakran előjön, hogy a kedvezőbb ágra kerültünk, ettől függetlenül, meg kell küzdenünk érte, hogy az ebből fakadó előnyünket realizálni tudjuk.”

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, AZ I. CSOPORT (DEBRECEN) PROGRAMJA

December 5., csütörtök

15.30: Svédország–Lengyelország

18.00: Franciaország–Románia

20.30: Magyarország–Montenegró

December 6., péntek

15.30: Svédország–Románia

18.00: Franciaország–Montenegró

20.30: Magyarország–Lengyelország

December 8., vasárnap

15.30: Montenegró–Lengyelország

18.00: Magyarország–Románia

20.30: Svédország–Franciaország

December 10., kedd

15.30: Románia–Lengyelország

18.00: Magyarország–Franciaország

20.30: Svédország–Montenegró