Golovin Vlagyimir: Ha akarunk valamit, azt meg kell szerezni

Két héttel ezelőtt, a magyar sportági szövetség a részben hazai rendezésű kontinenstornát felvezető hivatalos sajtótájékoztatóján Golovin Vlagyimir arról beszélt, a játékosok már ki merik mondani, hogy érmet akarnak az Eb-n. Már ez is dicséretes önbizalomra vall és követendő példának kell lennie, de a magyar lányok nemcsak beszéltek róla, hanem meg is valósították. Nem is akárhogyan, szó szerint hibátlanul és eddig káprázatos teljesítményt nyújtva.

„Ugyanolyan meccs, mint a többi – válaszolta a továbbjutás után lapunknak a szövetségi kapitány a kérdésre, hogy mit mondott a románok elleni kulcsfontosságú meccset megelőzően a csapatnak. – Mindenki tudja, mi a feladata, semmit nem adnak ingyen senkinek, ha akarunk valamit, azt meg kell szereznünk. Megértették. A külső tényezők is nyilván befolyásolják a csapatot, de a lényeg, hogy azon a negyvenszer húsz méteren, fent a pályán mindenki csak arra koncentráljon, ami a dolga és ezt nem csak most, hanem eddig az összes mérkőzésen sikerült megvalósítanunk. Tudják, hogy mit akarnak, hogy mit kell ehhez tenniük. Persze, nem sikerülhet mindig minden, nem gépek a játékosok, hanem emberek, de folyamatosan támogatják egymást, bármi is történik. Koncentráció nélkül semmi nem működik, ez kell a folytatásban is, hiszen jön a következő mérkőzés, utána pedig az újabb. Franciaország a következő feladat, késő éjjel megkapják róluk a videós anyagot a lányok, reggel megnézik, áttanulmányozzák. Hétfő délután tartunk egy átmozgató edzést, videózunk, úgy készülünk, ahogyan eddig, de csak a franciákkal foglalkozunk. Tudom, hogy mindenki azt számolgatja, hogy a másik középdöntős csoportból ki jöhet az elődöntőben, de most még semmi sem biztos, lehet, csak a szerdai utolsó kör dönti el, hogy a dán vagy a norvég csapat, de ennyire előre még nem nézünk.”

Golovin elmondta, büszke és boldog, hogy a bécsi végjátékban is folytathatják a tornát, nemcsak beszéltek róla, meg is valósították, amit akartak, de még nincs itt az ideje az igazi örömnek, hiszen még várnak rájuk erőpróbák. A tréner kitért arra is, hogy a debreceni Főnix Arénában már a sokadik nagy sikert érte el a magyar nemzeti együttes utánpótlás- és felnőtt szinten egyaránt:

„Egyértelműen fontos ez a helyszín. De máshol is voltak már olyan mérkőzéseink, amelyeken megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Biztos, hogy sokat számít a hazai rendezés, pluszt ad hozzá a teljesítményünkhöz és segíthet, hogy ezt tudjuk nyújtani később is, amikor idegenben kell játszanunk.”