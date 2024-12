Golovin Vlagyimir: A sokkal tapasztaltabb csapat győzött

Érvényesült a papírforma az elődöntőben, és a norvégok elleni vereség után Golovin Vlagyimir is abszolút reálisan beszélt a történtekről a bécsi arénában.

„Nagyon nehezen kezdtük a mérkőzést, ütközések nélkül játszottunk – kezdte értékelését a mieink kapitánya. – Nem vagyunk hozzászokva ehhez a sebességhez, amelyen a norvég válogatott kézilabdázik, ritkán találkozunk olyan riválissal, amelyik ennyire gyorsan adogatja a labdát és ilyen gyorsan dönt a helyzetekben. Az első tizenöt perces teljesítményünk nem tetszett, nem volt jó a védekezésünk. Utána valahogy sikerült rendezni a sorokat, próbáltuk kihasználni, hogy egyszer-egyszer kikapcsoltuk Henny Reistadot a támadásokból. Ekkor már az ellenfélnél is előfordult, hogy elkapkodott lövésekkel fejezte be az akcióit és ezekre tudtunk építkezni. Az első félidő végén úgy tűnt, hogy visszajöttünk a meccsbe, megtaláltuk a ritmust, működött a támadójátékunk és javult a védelmünk. A szünet után, a második játékrész elején nem tudtunk megoldani bizonyos szituációkat, hiányzott a tempó, amikor pedig sikerült helyzetbe kerülni, akkor ott volt Katrine Lunde a rivális kapujában. Úgy éreztem, hogy elment a csapat önbizalma.”

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy a mérkőzés végén már a vasárnapi helyosztóra is gondoltak, ezért olyan összeállításban játszottak, amilyenben eddig még nem szerepeltek ezen az Európa-bajnokságon, de talán még korábban sem soha.

„Tudtuk, hogy melyik a jobb csapat, amely győzött is, ugyanakkor ebből a mérkőzésből is sok tapasztalatot szereztünk a következő időszakokra – folytatta Golovin. – Meg kell érteni, hogy a csereként beszállók nem játszottak még ilyen meccset, biztos vagyok benne, hogy idegesség is volt bennük, a második félidőben több is volt a technikai hiba, néha rossz döntések születtek, de ebből a találkozóból nagyon nehéz kiindulni, hogy pontosan milyen formában vannak az eddig kevesebb lehetőséget kapók. Most több játékidőt kaptak, valaki élt vele, más kevésbé, de nem ebből a meccsből kell kiindulni. Még mindig sok a fiatal kerettagunk, nekik meccsről meccsre kell tapasztalatot szerezniük, a norvégok sokkal rutinosabbak, ez is nagy különbséget jelentett. Tizenkét év után jutott be a válogatott újra az elődöntőbe, büszke vagyok a csapatomra, mindent megtett, amit csak lehetett. Örülök annak, hogy eljutottunk idáig, de most a sokkal tapasztaltabb együttes győzött, megbízható játékkal.”