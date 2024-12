Nem jött össze a bravúr Norvégia ellen, bronzmeccset játszunk a női kézilabda Eb-n

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

NORVÉGIA–MAGYARORSZÁG 30–22 (13–11)

Bécs, Wiener Stadthalle, 8017 néző. V: Bustamante López, Álvarez Mata (spanyolok)

NORVÉGIA: KATRINE LUNDE – HOVDEN 5, Skogrand 3, Brattset 2, Breistöl, Sanna Solberg 2, REISTAD 7 (3). Csere: Solberg-Oesthassel (kapus), T. RUSHFELDT 5, Bakkerud, Aardahl 4, L. Rushfeldt, Herrem 2. Szövetségi kapitány: Thorir Hergeirsson

MAGYARORSZÁG: Böde-Bíró – GYŐRI-LUKÁCS 4, Klujber 5 (3), Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl. Csere: JANURIK (kapus), Papp N., Simon P. 4 (1), Bordás, Petrus, Tóth Nikolett 3, Juhász G. 2, Faluvégi D. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 6. p.: 4–1. 13. p.: 9–5. 22. p.: 13–8. 36. p.: 17–14. 44. p.: 21–15. 51. p.: 26–17. 54. p.: 28–19

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4

HÁT ELJÖTT ez a pillanat is. A magyar női kézilabda-válogatott tagjai péntek kora este valóban átlépték az álmok bécsi kapuját, és kifuthattak a Stadthalle küzdőterére a címvédő Norvégia elleni Európa-bajnoki elődöntőben.

A mieink tizenkét év elteltével játszhattak újra a fináléért (akkor is a mostani riválissal szemben Belgrádban), miközben az eddig kilenc Eb-aranyat és három ezüstöt nyerő északiak a tizenöt korábbi kiírásból csak kétszer nem jutottak be a legjobb négy közé. Nem is tűntek idegesnek a norvégok, jó másfél órával a kezdés előtt, a svéd–holland helyosztó hajrájában a szövetségi kapitányként az utolsó előtti mérkőzésén dirigáló izlandi Thórir Hergeirsson úgy ült le a lelátó egyik sorába a magyar szakmai stáb közé, közvetlenül Szilágyi Zoltán másodedző mellé, mintha az mi sem természetesebb volna, a norvégok kapusedzője, a korábbi svéd klasszis, Mats Olsson pedig a pálya szélén szakértőként feltűnő Danyi Gábort lapogatta meg kitörő örömmel.

Ez a péntek 13. mindenképpen szerencsés és örökké emlékezetes lesz Petrus Mirtillnek: a debreceniek riadóztatott és az osztrák fővárosba csütörtök délután megérkező balszélsője egy Eb-elődöntőben lépett először pályára a felnőttválogatottban. Kimaradt a meccskeretből a megbetegedéssel küszködő balszélső, Márton Gréta, a franciák elleni utolsó, keddi középdöntős találkozón combsérülést szenvedő kapus, Szemerey Zsófi és a fiatal balátlövő, Csíkos Luca.

A Bécsbe átránduló, pazar hangulatot teremtő magyar szurkolók három és fél perc elteltével örülhettek az első gólunknak, Vámos Petra szerezte betörésből. Az első pillanattól kezdve tisztán látszott, hogy az északiak (a franciákhoz hasonlóan) védekezésben is teljesen más szintet képviselnek a korábbi ellenfeleinkhez képest, minden egyes helyzetért meg kellett szenvedniük Vámoséknak. A tizenharmadik percben Golovin Vlagyimir 9–5-ös skandináv előnynél időt kért, szívós küzdelemmel két gólt sikerült is lefaragni, sőt, labdánk volt a mínusz egyhez is, ám Kuczora Csenge lövését hárította Katrine Lunde (a hetedik Eb-aranyára hajtó 44 éves világklasszis ezen az estén is igazolta zsenialitását). Ezek után a rivális öttel járt előrébb a hajrához közeledve, azonban nem törtek össze a mieink, akik egy kettős emberelőnynek és egy közel kilencperces gólcsendnek is köszönhetően a szünetig kettőre felzárkóztak (13–11).

Janurik Kinga nagyszerűen szállt be az első játékrészben, és a pihenőt követően is fontos védésekkel segített, az első félidő második felétől a hátsó fal is jól állta a sarat, de támadásban ezt nem sikerül kihasználni, sok volt a kihagyott helyzet, az elkapkodott és pontatlan megoldás, Lunde sokszor gond nélkül fogta meg a labdákat. A stabil és koncentrált norvégok (akik a rájuk jellemző magabiztossággal érvényesítették a papírformát) az utolsó negyedórára 21–15-ös vezetéssel fordultak, Golovin ismét időt kért, de ez sem tudta megnyugtatni a rendkívül gólszegény csapatát.

A gyenge és bizonytalan támadójáték, illetve a sok hiba megpecsételte a magyar együttes sorsát. A kontinenstornának azonban még koránt sincs vége, bár az eddig fantasztikusan menetelő Golovin-csapat nem tudott csodát tenni a világ egyik, ha nem a legjobb válogatottja ellen, emlékezetessé teheti az Eb-zárást. Ha ezüstvasárnap délután, a harmadik helyért rendezendő meccsen újra azt az ellentmondást nem tűrő és hatékony kézilabdát hozzák Klujber Katrinék, akkor akár a bronzérmet is betehetik a karácsonyfa alá. 30–22