„A saját hibáink miatt veszítettünk” – a montenegróiakat megviselte a vereség a kézi Eb-n

Mint ismert, a magyar válogatott csütörtökön 26–20-ra legyőzte Montenegrót a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 1. fordulójában. A találkozó után montenegrói részről is többen elmondták a véleményüket a látottakról, így a korábban az FTC-t is erősítő Itana Grbics vagy a jelenleg az NB I-ben szereplő Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics.

„A kapusok közötti különbség döntő volt, valamint az, hogy a kulcspillanatokban a magyar csapat okosabban és fegyelmezettebben játszott. Pedig az elején álomszerűen kezdtünk, támadásban és védekezésben is, utána a támadásban elkövetett hibáinkat kihasználva visszajött a meccsbe a hazai csapat, és négy-öt gólos előnyt is kialakított. Ezután végig futnunk kellett az eredmény után, és amikor közelebb kerülhettünk volna, a kapusuk megakadályozott benne minket” – mondta el a meccs után a Nemzeti Sportnak Itana Grbics, a montenegróiak irányítója, aki 2021 és 2022 között az FTC játékosa volt. Szuzana Lazovics, a montenegrói válogatott szövetségi kapitánya – aki mellesleg az Alba Fehérvárt is irányítja – szintén csalódottan értékelt az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) hivatalos honlapjának: „A mérkőzés első tíz percében remekül kezdtünk, ezt követően viszont gyenge teljesítményt nyújtottunk; sok technikai hibát követtünk el támadásban és sok helyzetet hagytunk ki a kapu előtt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar válogatott teljesítménye nem lepte meg, s a mai, Franciaország elleni meccs előtt szeretnék kijavítani az elkövetett hibákat. „Ilyen hibák nem történhetnek meg – nemcsak Magyarország, hanem egyik erősebb csapat ellen sem. A középdöntőbe jutott csapatok ezeket kíméletlenül megbüntetik. Rengeteg problémánk volt, semmi sem sikerült úgy, ahogy szerettük volna” – tette még hozzá a montenegróiak kapitánya. „Ilyen küzdelemre számítottunk, csak azt sajnálom, hogy a saját hibáink miatt veszítettünk. Magyarország semmi újjal nem lepett meg minket. A helyzet szomorú, de újabb meccsek, három új ellenfél vár ránk. Még mindig minden nyitott, csak tanulnunk kell a hibáinkból, és pozitívnak kell maradnunk” – idézte Lazovicsot a pobjeda.me portál. A montenegróiak szövetségi kapitánya azt is kiemelte, hisz a csapatában, és abban, hogy a Franciaország elleni találkozón nagy lépést tehetnek előre.