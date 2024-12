Papp Nikoletta: Megmutattunk, hogy minket nem lehet megfélemlíteni

„Az elején azért kerültünk hátrányba, mert nem a saját tempónkban kezdtünk el játszani. De nem estünk szét, az első időkérésnél megnyugtattuk egymást, gyorsan összekaptuk magunkat, megbeszéltük, hogy szépen, lépésről lépésre vissza fogunk kapaszkodni. Ahogyan felülkerekedtünk, onnan már nem eresztettük ezt a győzelmet. Talán még jobban is akartuk, mint a svéd meccset, nagyon szerettünk volna visszavágni a tavalyi vb-n elszenvedett vereségért. Mindenki büszke lehet magára, hogy ez sikerült” – mondta a meccs után Papp Nikoletta.

A 28 éves játékos szerint az első percekben még lassan vezettük a támadásokat, és védekezésben is egy az egyben próbáltunk az emberünkkel foglalkozni. Ám szerencsére hamar realizálták, hogy ez nem fog működni. Utána támadásban felgyorsult a játékunk és a védekezésünk is összeállt. A kettő valahogy együtt jön – vallja.

A védekezés alappillére szerint a montenegróiakra jellemző kőkemény játék ezúttal is megvolt: „Ma is hozták azt a stílust, amit ők képviselnek, ez nem egy szimpatikus stílus. Először azt beszéltük meg, hogy ne vegyük fel. Aztán rájöttünk, hogy de! Máshogy nem lehet. Mi is tudunk üvölteni, ordítani, megmutattuk, hogy minket nem lehet megfélemlíteni. Felvettük, és ebben is jobban voltunk. Mindenki nagyon várta ezt a mérkőzést, napok óta izgatottak voltunk. Most egy kicsit pihenünk, de a holnapi nap arról fog szólni, hogy a lengyelekre felkészüljünk. Mindkét csapat fáradt lesz, de mindent megteszünk, hogy győztesen távozzunk.”

„Tudtuk, hogy Montenegrónak igen kemény a védekezése, az volt a tervünk, hogy ne vegyük át az ő stílusukat – vette át a szót az öt gólig jutó Győri-Lukács Viktória. – Az elején szenvedtünk, de miután a saját kézilabdánkat tudtuk játszani, a saját tempónkban, egyből megvolt a megoldás, és fordítottunk. Tisztában voltam vele, ha kimegyek faultolni Jaukovicsot, lesz mögöttem még legalább két társam, aki be fog segíteni nekem. Lehet, hogy nagyobbak voltak nálunk, de mi meg kézen fogva védekeztünk. Most nagy tűzben ég az egész csapat, annyira örülünk, hogy négy meccs után is veretlenek vagyunk. Pénteken úgy fogunk felkelni, hogy hoznunk kell a lengyelek elleni mérkőzést is, és újra megörvendeztetni vele a kilátogató szurkolókat.”

A négy gólt szerző Kuczora Csenge így értékelte a mérkőzést:

„Az elején próbáltuk kitapasztalni, hogy a játékvezetők ezen a napon mennyire engedik a montenegróiak kemény harcmodorát. Talán ezért lehetett látni egy kis meglepődöttséget rajtunk pár percen át. Aztán a gyors góljainkkal át tudtuk venni a vezetést, és fel tudtunk gyorsulni a ránk jellemző sebességre. Innentől már végig tudtunk dominálni. Hosszú ez az Európa-bajnokság, próbálok kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, ez szerintem most is sikerült. A következő meccset sem szabad könnyebben vennünk."

A magyar válogatott legközelebb péntek este fél kilenckor lép pályára, az ellenfél Lengyelország lesz.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 26–20 (16–11)

Debrecen, Főnix Aréna, 2067 néző. V: Álvarez Mata, Bustamante López (spanyolok)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – GYŐRI-LUKÁCS 5, Klujber 6 (4), Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi 1, KUCZORA 4, Szöllősi-Schatzl 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), PAPP N., MÁRTON G. 3, Simon P. 1, Bordás 1, Faluvégi D. 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

MONTENEGRÓ: Rajcsics – N. Bulatovics 1, T. Ivanovics 1, Brnovics 3, JAUKOVICS 5 (1), GRBICS 4, Mugosa 4. Csere: ATTINGRÉ (kapus), Pletikoszics 1, Tatar, Godecs, Pavicsevics, Malovics, J. Vukcsevics 1 (1). Szövetségi kapitány: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–3. 7. p.: 2–6. 16. p.: 6–9. 25. p.: 12–9. 35. p.: 18–13. 42. p.: 21–15. 50. p.: 22–18. 56. p.: 25–19.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Nagyon nehezen kezdtük a mérkőzést, utána tíz perc alatt fordítottunk, elkezdtük játszani a saját játékunkat. A sebességünknek köszönhető, hogy le tudtuk győzni a montenegrói válogatottat. Mindig tanulunk, összességében pedig amit elterveztünk, a tizediktől az utolsó percig működött. Egyszer majd mosolyogni is fogok.