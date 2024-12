Hat góllal megvertük a debreceni középdöntőben Montenegrót

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 26–20 (16–11)

Debrecen, Főnix Aréna, 2067 néző. V: Álvarez Mata, Bustamante López (spanyolok)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – GYŐRI-LUKÁCS 5, Klujber 6 (4), Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi 1, KUCZORA 4, Szöllősi-Schatzl 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), PAPP N., MÁRTON G. 3, Simon P. 1, Bordás 1, Faluvégi D. 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

MONTENEGRÓ: Rajcsics – N. Bulatovics 1, T. Ivanovics 1, Brnovics 3, JAUKOVICS 5 (1), GRBICS 4, Mugosa 4. Csere: ATTINGRÉ (kapus), Pletikoszics 1, Tatar, Godecs, Pavicsevics, Malovics, J. Vukcsevics 1 (1). Szövetségi kapitány: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–3. 7. p.: 2–6. 16. p.: 6–9. 25. p.: 12–9. 35. p.: 18–13. 42. p.: 21–15. 50. p.: 22–18. 56. p.: 25–19.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Nagyon nehezen kezdtük a mérkőzést, utána tíz perc alatt fordítottunk, elkezdtük játszani a saját játékunkat. A sebességünknek köszönhető, hogy le tudtuk győzni a montenegrói válogatottat. Mindig tanulunk, összességében pedig amit elterveztünk, a tizediktől az utolsó percig működött. Egyszer majd mosolyogni is fogok.

ÖSSZEFOGLALÓ

Bármekkora közhely is, ettől még tény, a középdöntős küzdelmekkel egy új torna kezdődött csütörtöktől az osztrák–magyar–svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságon. Pláne így van, ha azt vesszük, hogy a 24 csapatos csoportkörben gyengébb képességű gárdák is szerepeltek, szóval az igazi harc a négy közé jutásért csak most indul.

A debreceni A-csoportból hibátlan teljesítménnyel továbbjutó magyar válogatottra rögtön az első középdöntős találkozón az eddigi legkeményebb és legkellemetlenebb feladat várt, szó szerint. A szintén három győzelemmel „melegítő” montenegróiak vérében van a harcos mentalitás, deklaráltan a küzdésre és az agresszív védekezésre építik a játékukat, így korántsem meglepő, hogy az eddigi Főnix Aréna-beli meccseiket látva gyakran olyan érzésünk volt, mintha sírna a labda… Ettől függetlenül hatékonyan meneteltek eddig, ráadásul intő jel lehetett magyar szempontból az egy évvel ezelőtti világbajnoki csata, amelyet rémálomszerű második félidővel veszített el Golovin Vlagyimir együttese.

A mieinknél a kapus Janurik Kinga és a fiatal balátlövő, Csíkos Luca maradt ki a 16 tagú meccskeretből, ők csak a lelátóról figyelhették, hogy a rivális lendületesebben, hatékonyabban és pontosabban kezdte a jövő hét végi, bécsi folytatás szempontjából kulcsfontosságú találkozót. A támadójáték és a védekezés sem működött, indokolt volt Golovin gyors időkérése a hetedik percben 6–2-es hátrányban. Az eligazítás (és a megnyugtatás?) fokozatosan meghozta a hatását, harciasabb és összeszedettebb lett a védelem, amely mögött Szemerey Zsófi is egyre többször védett. Elöl is élet költözött az akciókba, Klujber Katrin, Kuczora Csenge és Vámos Petra is kezdett belelendülni. Szívós küzdelemmel és nagy akarattal hajtva, Klujber hétméteresből szerzett góljával a 23. percben sikerült utolérni a mind jobban elbizonytalanodó délszlávokat, akik többet rontottak a sokszor látványosan megakadó támadásaiknál. A rivális tízperces gólcsendjét nagyszerűen használta ki a magyar együttes, amely egy 6–0-s sorozattal fordított. Az első félidő második 15 percét 10–2-re nyerte meg a Golovin-csapat, a szünetre vonulva elégedetten tapsolták meg kedvenceiket a szurkolók.

A kiváló hangulat a folytatásban sem hagyott alább, sőt. Szemerey (aki eddigi teljesítményével bőven rászolgált a világklasszis jelzőre) tartotta jó formáját, a 40. percben már tíz védésnél járt, illetve támadásban is változatlanul megvolt a lendület és a magabiztosság – ezt jól mutatta Győri-Lukács Viktória pazar cunderes találata is. Kézben tartották a meccset a mieink, megóvva az öt-hat gólos vezetést a záró negyedórára fordulva is. Szívet melengető volt látni, hogy a svédekkel szemben vívott fontos csoportrangadóhoz hasonlóan megint mennyire magabiztos, koncentrált, higgadt, pontos és érett kézilabdát mutat a magyar válogatott, amely az első tizenöt perc döcögősebb játékát leszámítva óriási szívvel küzdve uralta a találkozót, teljesen megérdemelten szerezte meg sorozatban a negyedik győzelmét és őrzi hibátlan mérlegét a kontinenstornán – erre legutóbb húsz évvel ezelőtt, a hazai rendezésű Eb-n volt példa.

Győri-Lukács Viktória és társai tettek egy újabb lépést afelé, hogy belépjenek álmaik kapuján. Ahogyan Janurik Kinga a középdöntős rajt előtt fogalmazott, „ha sikerül az első találkozó és úgy játszunk, mint a svédek ellen, az akkora lökést ad nekünk, ami végigvisz minket”.

Mi mást is kívánhatnánk?

Legyen így!

1. Franciaország 2 2 – – 65–47 +18 4 2. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 58–45 +13 4 3. Svédország 2 1 – 1 58–57 +1 2 4. Montenegró 2 1 – 1 47–51 –4 2 5. Románia 2 – – 2 50–57 –7 0 6. Lengyelország 2 – – 2 47–68 –21 0 AZ I.CSOPORT ÁLLÁSA

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT 18 FŐS EB-KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)