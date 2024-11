Hiába Pinto kilenc gólja, Franciaország nyerte a nap rangadóját a női kézilabda Eb-n

Kiegyenlített játékot hozott a bázeli ütközet, fej fej mellett haladtak a csapatok – a spanyolok egy adott ponton ugyan két góllal vezettek, de a franciák azonnal megfordították az állást. A játékrész végjátékában Danila Pinto sorra dobta a gólokat, így minimális spanyol előnnyel vonultak szünetre a felek.

A második félidő két gyors spanyol góllal indult, így hamar lépéselőnybe kerültek a rózsaszín mezben játszó ibériaiak. A mérkőzés kiélezettségét mutatta viszont az, hogy a győri Estelle Nze Minkót a soraikban tudó franciák a ferencvárosi Laura Glauser védéseire is alapozva ledolgozták hátrányukat. A spanyolok ennek dacára diktálni tudták a tempót, ismét elhúztak két góllal, de ezúttal a másik ferencvárosi francia, Orlane Kanor gólja is közrejátszott abban, hogy a franciák újfent egalizáltak, majd (Kanor passzából) a vezetést is megszerezték.

A játékrész második felében a spanyolok kifogytak a munícióból, ellenben a franciák elkapták a fonalat, s a meccsen először háromgólos előnyre tettek szert. Ezt a spanyolok már nem tudták ledolgozni: egy ponton ugyan feljöttek egy gólra, de a vereséget nem tudták elkerülni. Danila Pinto kilenc góllal zárta az összecsapást, míg a másik oldalon Chloe Valentini hat találatot jegyzett.

Eközben Innsbruckban nem borult a papírforma, a norvégok módszeresen elkalapálták a társrendező osztrák csapatot, amely csak az első 10 percben volt partiban a skandináv együttessel szemben. A helyzet a fordulás után sem változott, s a norvégok 14 góllal nyertek a végén.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

C-CSOPORT (BÁZEL)

Franciaország–Spanyolország 24–22 (10–11)

Ld: Valentini 6, ill. Pinto 9

Lengyelország–Portugália 22–21 (11–10)

Ld: Kobylinska 7, ill. Lopes 5

Az állás M GY D V L – K Gk P 1. Franciaország 2 2 – – 59–44 +15 4 2. Spanyolország 2 1 – 1 52–48 +4 2 3. Lengyelország 2 1 – 1 44–56 –12 2 4. Portugália 2 – – 2 45–52 –7 0

E-CSOPORT (INNSBRUCK)

Norvégia–Ausztria 38–24 (23–14)

Ld: Breistol 6, ill. Ivancok-Soltic, Hanfland, Pandza 4

20.30: Szlovénia–Szlovákia