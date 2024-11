Egyetlen másodpercig sem vezetett odahaza a Kolstad, visszavágott a Szeged

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

Kolstad HB (norvég)–OTP Bank-Pick Szeged 33–36 (16–17)

Trondheim, 6087 néző. V: Eliasson, Palsson (izlandiak)

KOLSTAD: Bergerud – Gudjónsson 6 (2), SÖNDENA 5, Aga, Gullerud 1, Sagosen 1, AALBERG 6. Csere: Rismark (kapus), JEPPSSON 6, Lyse 4, Jóhannsson 3, A. Óskarsson 1. Edző: Stian Gomo Nilsen

SZEGED: MIKLER R. – SOSTARIC 7 (2), Röd 2, SMÁRASON 4, BÁNHIDI 4, Mackovsek 2, FRIMMEL 6. Csere: Thulin (kapus), Kalaras, Garciandia 2, Bodó 3, Kukics 2, Jelinic 1, Toto 3, Szilágyi Benjamin. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–3. 15. p.: 5–8. 20. p.: 10–10. 26. p.: 12–15. 35. p.: 17–20. 40. p.: 20–23. 45. p.: 24–25. 49. p.: 25–28. 55. p.: 28–32. 58. p.: 29–34. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Stian Gomo Nilsen: – Sorozatban a második BL-meccsünket veszítettük el a saját buta hibáink miatt. Rosszul fejeztük be a gyors lerohanásainkat, és védekezésben is puhák voltunk. A Szeged nagy fizikai csatára kényszerített minket, amiben a harminchárom lőtt gól is kevés volt.

Michael Apelgren: – Mivel a Kolstad legyőzött bennünket Szegeden, érzelmekkel teli mérkőzésre készültünk az otthonukban. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra a mostani teljesítményük miatt, a döntő pillanatokban nyugodtak tudtunk maradni. Ez általában meghatározó faktor egy olyan kemény és szoros csoportban, mint amilyenben hétről hétre helyt kell állnunk.

Más forgatókönyvben reménykedett idénybeli második Kolstad elleni mérkőzésén a Szeged, mint amilyet egy hónappal ezelőtt írt az élet a magyar csapatnak. Mióta Michael Apelgren a vezetőedző, egyedül a norvégok tudták a Pick Arénában legyőzni az amúgy kiemelkedő őszt produkáló együttest.

Abban a 29–27-es vereséggel záruló hatvan percben a mieinknek semmi sem sikerült, ráadásul az ellenfél kapusa, Torbjörn Bergerud is óriási napot fogott ki. A Tisza-partiak azóta a BL-ben oda-vissza felülmúlták a Kielcét, a bajnokságban pedig a Veszprémmel szembeni másfél éves rossz sorozatukat is megtörték.

A szegedi meccset sérülés miatt kihagyó Sander Sagosen ezúttal rögtön főszerepbe került. Mario Sostaric vele szemben harcolta ki az első hétméterest, majd a norvég szupersztár a túloldalon egy villámgyors mozdulattal bedobta a Kolstad első találatát. Mikler Roland néhány összefoglalóba illő védéssel megadta az alaphangot, hamar sikerült három góllal meglépni.

Az első félidő közepén a Kolstad egyenlített, de a szünet előtt a második sor visszaszerezte a vezetést. Az eladott labdák miatt mégsem tudtuk a norvégokat leszakítani, 17–16-nál cseréltek térfelet a csapatok.

A fordulás után Magnus Röd és Simen Lyse is „szétbombázta” a kaput, látványos tevékenységükkel mindketten csak az izgalmakat fokozták. Óriásit harcolt a Szeged, hogy visszaverje ellenfele rohamait. Mikler a kapufára rúgott egy hétméterest, Sostaric mellett a másik szélső, Sebastian Frimmel sem tudott hibázni. Janus Smárason egész pályás gólja szintén az extra kategóriába tartozott.

Öt perccel a vége előtt négygólos előnybe kerültünk, innen már nem maradt kérdés – a Szeged 36–33-ra nyert Trondheimben. Jövő hét csütörtökön a dán Aalborg érkezik a Pick Arénába, az lesz a kékek idei utolsó BL-találkozója.