Aron Pálmarsson: Libabőrös lettem, amikor a nevemet skandálták a Veszprém Arénában

Októberi visszatérése óta megszerezte első góljait a Bajnokok Ligájában Aron Pálmarsson, és rögtön hatot lőtt a Wisla Plock elleni hazai csoportmeccsen, ami egyébként a Veszprém HC történetének 250. BL-győzelme volt. Az Építők szervezett és kemény védelmét a vendégek nem nagyon tudták feltörni, egyedül az irányító Miha Zarabec kapott egy kis levegőt és próbált kibontakozni, de a végeredmény és a veszprémi fölény szempontjából igazán nagy jelentősége ennek sem volt.

„Csodálatos újra Veszprémben játszani, és olyan fogadtatást kapni a szurkolóktól, amilyet én kaptam most! – mondta a találkozó után a találkozó legjobbjának választott Pálmarsson. – Nagyon hálás vagyok a klubnak, a szurkolóknak és az edzőnek, hogy visszajöhettem ide. Örülök a lehetőségnek, hogy itt lehetek és a Bajnokok Ligájában kézilabdázhatok. Bevallom őszintén, libabőrös lettem, amikor a nevemet skandálták a Veszprém Arénában!”

Bár a lengyelek korábban okoztak már meglepetéseket a csoportküzdelmek során, az Építők ezúttal mindkétszer le tudta gyűrni a Plockot. Az idegenbeli meccs szinte végig kiegyenlített volt, a Veszprém Arénában azonban esélyt sem adott ellenfelének a magyar bajnok, még akkor sem, ha a 30–26-os végeredmény alapján szorosabb meccsre gondolnánk – nem volt az.

„Egy kicsit mindig könnyebb hazai pályán játszani, főleg, ha ilyen szurkolóid vannak, mint a Veszprémnek, ők a világ legjobbjai. Mindig megkönnyíti a dolgunkat, ha itthon játszunk, kicsit kényelmesebbé teszi a mérkőzéseket, ha fogalmazhatok így – folytatta az izlandi balátlövő. – A Plock elleni két csoportmérkőzés hasonló volt, most keményebben védekeztünk és a gyors indításaink is jobban sikerültek, különösen az első félidőben, talán ezért is volt simább.”

A játékos szerint most magabiztosabban játszottak, a szünetig nagyobb előnyt is kiharcolhattak volna, de összességében jó munkát végeztek, hiszen a két pont sorsa egy percig sem volt kérdéses. Pálmarsson úgy gondolja, a hozzáállással Lengyelországban sem volt gond, ezúttal viszont talán jobban tartották magukat a megbeszéltekhez.

„A lengyeleknek nagyon jó csapatuk van, remekül lassítják a játékot, ellenük négy-öt góllal nyerni már kifejezetten jó eredmény – tette hozzá az átlövő. – A játékrendszerük nagyon hatékony, Xavi Sabaté nagyszerű munkát végez Plockban. Nagydarab védőik vannak, ezért a hátsó fal nagyon stabil, amit nem egyszerű feltörni, és ha a kapusuk is elkapja a fonalat, akkor tényleg nehéz ellenük játszani. Ráadásul okos játékosaik vannak, néhány perc alatt bolondot csinálhatnak belőled, ha nem figyelsz, ez veszélyes, ezen akár a meccs is elmehet.”

A Veszprém HC dolga a Bajnokok Ligájában már nem olyan nehéz ebben az évben, legalábbis papíron. Xavi Pascual együttese november 28-án az északmacedón Eurofarm Pelisztert fogadja, december 4-én pedig a dán Fredericia otthonába utazik, amit több mint két hónapos téli szünet követ a BL-ben, a sorozat február 13-án indul újra.