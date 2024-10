Női kézi NB I: döntetlent játszott a Budaörs és a Szombathely, először győzött a Dunaújváros

Hiába lőtt a fehérváriaknál Szabó-Májer Krisztina és Tamara Szmbatian is hét-hét gólt, a hazaiak végig rohantak az eredmény után, a dunaújvárosi csapat összességében magabiztos győzelmet aratott, s így először nyert a bajnokságban. A Fehérvárhoz hasonlóan járt az MTK is, amely folyamatosan próbált kapaszkodni – mínusz ötről fel is jött 17–18-ra –, de az esztergomi együttes nem hagyta kiénekelni a sajtot a szájából, idegenben is begyűjtötte a két pontot a hétgólos Faragó Lea és a hat találatig jutó Kovács Anett vezérletével.

A Békéscsaba jobban kezdett, de 4–2-es vezetése után a Budaörs fordított 10–6-ra, és úgy tűnt, a hazaiak kézben tartják a mérkőzést. A Pest megyeiek őrizték egy-két gólos előnyüket, sőt, az 51. percben már 23–20-ra is vezettek. Ezt követően viszont erőre kaptak a vendégek, többször is egyenlítettek, 28–27-nél pedig, nyolc másodperccel a találkozó vége előtt Bencsik Bojána egalizált, így a viharsarkiak megmentettek egy pontot. A mezőny legeredményesebb játékosa a magyar válogatott balszélső, Szöllősi-Schatzl Nadine volt, aki 12 lövésből 10 gólt szerzett.

A játéknap utolsó mérkőzésén a Szombathely beragadt a rajtnál, a vendégek 4–0-val nyitottak, majd 12–7-re is vezettek. Ekkor viszont megkezdték a felzárkózást a hazaiak, és a 32. percben egyenlítettek 15–15-re. Innentől fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a Vasas másfél perccel a vége előtt elment két góllal, s közel került a győzelemhez. Azonban Pődör Rebeka a kilencedik gólját lőve egyenlített, amikor már csak hat másodperc volt hátra, és a középkezdés után Farkas Johanna hiába talált az üres kapuba, a gól már időntúl született, így maradt a döntetlen.

KÉZILABDA

NŐI NB I

5. FORDULÓ

Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA 26–29 (10–15)

Moyra-Budaörs–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 28–28 (16–14)

MTK Budapest–Mol Esztergom 24–28 (11–14)

Szombathelyi KKA–Vasas SC 30–30 (13–15)

Szerdán játszották

FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 25–20 (12–11)

Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC 31–26 (16–13)

Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 29–28 (17–13)