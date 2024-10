Mikler Krisztián azt az utat járná be, amelyet testvére, Mikler Roland

„Reménykedem benne, hogy hasonló utat járok be, mint a bátyám, azon vagyok, hogy ez így legyen. Rengeteget dolgozom, hogy egyszer tagja legyek a magyar férfi kézilabda-válogatottnak, s úgy gondolom, kitartással és alázattal sok mindent el lehet érni” – reagált Mikler Krisztián arra a kérdésre, hogy milyen példaként szolgál számára a válogatott kapuját immár húsz éve védő Mikler Roland pályafutása.

A NEKA 21 éves kapusa előtt azonban nemcsak a klasszis testvére áll példaként, hanem Palasics Kristóf is, akivel együtt nyertek 2023-ban junior vb-ezüstérmet, s aki azóta megjárta a válogatottal a párizsi olimpiát. Videónkban emellett arról is beszél, mekkora lehetőségnek tartja, hogy öt napig a felnőttválogatott edzőtáborában vehet részt, s együtt dolgozhat Porobic Haris kapusedzővel. Az is szóba kerül, hogy ha nem jön egy sérülés, akkor is a kézilabdát választotta volna, vagy marad a futballnál.