Fazekas Máté sok mindenben hasonlít bátyjára, Gergőre, de...

„Nagyon hasonló a személyiségünk, a pályán is ugyanolyan a mentalitásunk, és nagyon jó, hogy Gergő a testvérem, de nem szeretném, ha az én játékomat az övéhez hasonlítanák. Büszke vagyok rá, amit elért, viszont nekem még sokat kell dolgoznom, hogy ugyanazt az eredményt el tudjam érni” – válaszolta Fazekas Máté arra a kérdésünkre, mennyire hasonlít a bátyjára, Fazekas Gergőre, aki 20 évesen már alapembere a magyar férfi kézilabda-válogatottnak.

A 18 éves öccs – aki nyáron tagja volt az ifjúsági Eb-bronzérmes magyar válogatottnak, s a torna legjobb védőjátékosának választtották – most kapott először meghívást a felnőttválogatott edzőtáborába, s mint mondta, már az első két napban is rengeteget tanult Chema Rodrígueztől. Videónkban többek között arról is beszél, balátlövőként vagy irányítóként érzi-e magát komfortosabban a pályán, miben segít neki a legtöbbet az ETO-ban Dean Bombac, és szóba került-e már otthon, milyen lenne, ha a két testvér együtt tudna pályára lépni a válogatottban. Emellett a focista múlt, és a klasszis kapus édesapa, Fazekas Nándor is szóba kerül.