Malestein ismét elővette a védjegyévé váló szemtelen hétméteresét – videó

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

STORHAMAR HB ELITE (norvég)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 21–27 (11–14)

Hamar, 1187 néző. Vezette: Ilieva, Karbeszka (északmacedónok)

STORHAMAR: Raasok – Abdula 2, Rivas-Toft 3 (1), Högseth 1, Boge Solaas 1, Löfqvist, VENN 6. Csere: Krogh (kapus), A. Obaidli 3 (1), Svele 2, Enkerud 3, Ellertsen, Mastad. Edző: Kenneth Gabrielsen

FTC: Glauser – MALESTEIN 7 (3), Klujber 3, Dmitrijeva 3, Edwige, O. KANOR 6, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Tomori, Cvijics 2, Simon P. 1, Hársfalvi, Bölk, Maszlova 2. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 10. perc: 0–5. 18. p.: 3–10. 25. p.: 7–13. 37. p.: 14–15. 46. p.: 15–19. 54. p.: 18–22

Kiállítások: 6, ill. 0 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Kenneth Gabrielsen: – Nagyszerű csapattal találkoztunk, amely kiválóan védekezett az első félidőben. Rosszul kezdtünk, a rivális jól felkészült belőlünk. A mi védelmünk sem volt rossz, de nem egyszerű megállítani az olyan kiváló támadókat, mint akik az FTC-ben szerepelnek.

Allan Heine: – Erőteljesen kezdtünk, főleg védekezésben, de összességében is igaz, hogy jól alakult a mérkőzés eleje a szempontunkból. A védelmünk utána is végig jól működött, könnyű gólokat tudtunk szerezni erre alapozva a szünet után is. Elégedettek lehetünk.