Norvégiában nyert a Ferencváros, háromból három győzelem a BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

STORHAMAR HB ELITE (norvég)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 21–27 (11–14)

Hamar, 1187 néző. V: Ilieva, Karbeszka (északmacedónok)

STORHAMAR: Raasok – Abdula 2, Rivas-Toft 3 (1), Högseth 1, Boge Solaas 1, Löfqvist, VENN 6. Csere: Krogh (kapus), A. Obaidli 3 (1), Svele 2, Enkerud 3, Ellertsen, Mastad. Edző: Kenneth Gabrielsen

FTC: Glauser – MALESTEIN 7 (3), Klujber 3, Dmitrijeva 3, Edwige, O. KANOR 6, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Tomori, Cvijics 2, Simon P. 1, Hársfalvi, Bölk, Maszlova 2. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 10. perc: 0–5. 18. p.: 3–10. 25. p.: 7–13. 37. p.: 14–15. 46. p.: 15–19. 54. p.: 18–22

Kiállítások: 6, ill. 0 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Kenneth Gabrielsen: – Nagyszerű csapattal találkoztunk, amely kiválóan védekezett az első félidőben. Rosszul kezdtünk, a rivális jól felkészült belőlünk. A mi védelmünk sem volt rossz, de nem egyszerű megállítani az olyan kiváló támadókat, mint akik az FTC-ben szerepelnek.

Allan Heine: – Erőteljesen kezdtünk, főleg védekezésben, de összességében is igaz, hogy jól alakult a mérkőzés eleje a szempontunkból. A védelmünk utána is végig jól működött, könnyű gólokat tudtunk szerezni erre alapozva a szünet után is. Elégedettek lehetünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két, simán megnyert hazai mérkőzés után az első idegenbeli fellépés várt a Ferencváros női kézilabdacsapatára a Bajnokok Ligája csoportkörében. Az NB I-es és Magyar Kupa-címvédő zöld-fehérek a norvég élvonalban a Vipers Kristiansand mögött az elmúlt években „örök másodiknak” számító, tavasszal Európa-liga-győztes Storhamar vendégei voltak. Az FTC utazó keretéből kimaradt a vasárnap 30. életévét betöltő válogatott kapus, Böde-Bíró Blanka (Janurik Kinga és a francia Laura Glauser kapott szerepet ezúttal a kapusok vetésforgójában tehát), illetve változatlanul hiányzik a kisebb hátsérüléssel bajlódó balátlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra. A dán Allan Heine klasszis karmesterére, Andrea Lekicsre sem számíthatott északon: a rutinos szerb irányító bár elutazott társaival, nem érezte jól magát a kezdés előtt, így nem tudta vállalni a játékot.

VÉLEMÉNY Orlane KANOR, az FTC balátlövője: Erős ellenfél a Storhamar, jó a távoli átlövésekből, a betörésekből és az egy az egy elleni játékban. Azonban hatékonyan védekeztünk ezekkel szemben, így újabb jó meccset zártunk. A stabil hátsó alakzat sok erőt és támogatást adott, kiválóan működtünk együtt a védelemben.

A skandináv találkozókon már jól megszokott szolid tapsolós buzdítás közben is jól beszűrődött a maroknyi, de annál lelkesebb ferencvárosi tábor szurkolása a hamari arénában.

Glauser kezdett a vendégkapuban, míg támadásban az orosz ász Darja Dmitrijeva irányított, a francia Orlane Kanor és Klujber Katrin volt a két átlövő, utóbbit Tomori Zsuzsanna váltotta védekezésben. A meglehetősen indiszponált hazaiak nem tudtak mit kezdeni a magyar fallal, tíz perc telt el, mire először betaláltak, addigra viszont már 5–0-ra vezetett a Fradi. Az első negyed óra után 10–3 volt az állás ferencvárosi szempontból, az ellenállhatatlan Kanor hat lövési kísérletéből hat gólnál járt. Heine a kezdés előtt azt emelte ki, hogy az idény eddigi legnagyobb kihívása előtt állnak, de a kiváló kezdés jelezte, játékosai komolyan vették a gyengébb napot kifogó, hektikusan kézilabdázó riválist. Ám az is tisztán látszott az első percek alapján, hogy a Storhamar nem képvisel azonos színvonalat a magyar bajnokkal. A válogatott tehetség Simon Petra is jól szállt be, ennek ellenére döcögött a támadójáték, amit az északiak egy 5–1-es sorozattal ki is használtak és közelebb zárkóztak első félidő hajrájában. A demoralizáló kezdést követően a szünetbeli „csak” háromgólos FTC-előny a norvégokra nézve volt hízelgő.

A tárfélcserét követően mát nem indított olyan jól és hatékonyan az FTC, mindössze egyszer tudta bevenni a hazai kaput az első hat percben, ennek is köszönhetően egy gólra csökkentette hátrányát az északi rivális. Mielőtt azonban még vérszemet kaphatott volna, egy 4–1-es rohammal tett rendet a Heine-csapat. A záró negyed órában a holland jobbszélső Angela Malestein góljaival is megtámogatva biztosan tartotta kézben a küzdelmet az olykor akadozva és hullámzóan támadó Fradi, amely összességében így is gond nélkül érvényesítette a papírformát, hozta az újabb kötelezőt, őrizve hibátlan mérlegét és önbizalommal telve várhatja a válogatott szünet utáni folytatást október első hétvégéjén.

AZ ÁLLÁS 1. FTC 3 3 – – 91–67 +24 6 2. Ljubljana 3 3 – – 94–78 +16 6 3. CSM Bucuresti 3 2 – 1 87–86 +1 4 4. Metz 2 1 1 – 57–55 +2 3 5. Gloria Bistrita 3 1 – 2 86–89 –3 2 6. Storhamar 3 – 1 2 78–88 –10 1 7. Podravka Vegeta 3 – – 3 75–86 –11 0 8. Nyköbing 2 – – 2 47–66 –19 0

PERCRŐL PERCRE