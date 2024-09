Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Veszprémben és Szegeden is új éra kezdődik

– Mindig vannak sötét lovak és nagy favoritok egy Bajnokok Ligája-idény előtt. A Barca már legutóbb is nagyon erős volt, és mivel a nyáron nem akadt jelentősebb távozója, ezért legnagyobb sztárjai még jobban összeérhetnek. Viszont most ismét számolni kell a Veszprémmel, a struktúra- és stratégiaváltás meghozhatja a várva várt BL-sikert. Xavier Pascual érkezésével nagyobb szigor van a játékban, ami még Nedim Remilinek is jót tehet, aki tavaly szinte azt csinált a pályán, amit akart, de ez a fajta szabadság sem eredményezett final fourt. Most lasszót kap a nyakába, ő is bekerül egy rendszerbe, ez neki is jól jöhet. Viszont Omar Jahja hiánya sokat számíthat, az előző idényben nagyon jól játszott, de a PSG-hez igazolt, amely ugyanabban a cipőben jár, mint a Veszprém. Rendre a legjobb játékosokat szerzi meg a piacról, mégsem emelhette fel még a BL-trófeát, az ember többet várna a franciáktól is. Szegeden is nagy változások történtek, ha mindezek ellenére túléli a csoportkört, és mondjuk az első három-négy hely valamelyikén végez, a nyolc közé jutásra is nagy sansza lehet. A lengyel Wisla Plockban két magyar játékost is láthatunk: az előző idényben jó teljesítményt nyújtó Fazekas Gergőt biztosan szorosabban fogják, de Szita Zoltán is kivirágozhat, miután a szegedi évei nem úgy sikerültek, ahogy szerette volna.