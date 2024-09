Férfi kézi: Komlón nem szálltak el a sikertől, tudják, hol a helyük

A Komló férfi kézilabdacsapata mindkét mérkőzését megnyerte a ligában, begyűjtve a Fradi skalpját is, de György László edző szerint nincs ok az ünneplésre, messze még a bajnokság fele, a végét pedig nem is látják.

Két egygólos győzelemmel kezdte az idényt a Carbonex-Komló férfi kézilabdacsapata, amely már önmagában is lelkesítő, de azért is, mert előbb a közvetlen riválisnak számító NEKA együttesét verte meg idegenben (26–25), majd otthon az FTC-Green Collectet (30–29), amely az előző idényben jóval előrébb végzett a tabellán, ezért különösen nagy fegyvertény volt felülmúlni. „Utólag azt mondom, történhetett volna fordítva is, mert benne volt a szerencsefaktor, de nem akarom lebecsülni a sikerünket, hiszen megdolgoztunk érte – mondta lapunknak György László, a Komló nyáron kinevezett edzője. – A csapatunkban voltak kiemelkedő teljesítmények, és a végjáték is szerencsésen alakult, de tény, a Ferencváros jobb erőkből áll. Bíztunk benne, hogy a hazai közönségünk előtt az óriási lelkesedés, a kitartás és az akarat olyan szoros meccset eredményez, ami a végjátékban a mi javunkra fordulhat. Örülünk, mert óriási tett ez, de sok munka vár még ránk, nagyon nehéz a bajnokság, nem is lesz könnyű meccs.” A szakember elmondta, tudatosan készültek a Fradi ellen, előre megbeszélték egymás között, hogy nem tudnak versenyt futni a zöld-fehérekkel, amely gyorsabb csapat, és ha megpróbálják felvenni a ritmusát, biztosan elveszítik a mérkőzést. Ezért inkább arra törekedtek, hogy a támadásaik magabiztosabbak legyenek, amit sikerült is megvalósítani, különösen Váczi Milán (4 gól), Srecko Jerkovic (8) és Tim Jenko Bogdanic (8) játszott kiemelkedően, valamint a második félidőben a hazaiak visszarendeződése is sokkal stabilabb lett. „Vékony jégen jártunk a NEKA és a Fradi ellen is, alakulhatott volna másképp, és akkor lógatnánk az orrunkat, de nagyon sokat tettünk azért, hogy a két meccs így alakuljon. Lélektanilag sokat jelent, hogy két győzelemmel kezdtük a bajnokságot, és így megyünk bele a harmadik mérkőzésbe – fogalmazott György László, aki úgy érzi, érkezése óta a hozzáállás változott Komlón. – Élmény lemenni az edzésre, dolgozni a srácokkal, a végén megdicsérni őket. Mindenki figyel, akar, küzd és harcol, én ezt a változást érzékelem, és nekem is könnyebb végre kimondottan a szakmával, a kézilabdával foglalkozni.” A keret szerinte nem túl nagy, tele ügyes fiatalokkal és tehetséges kiegészítő játékosokkal, de korlátozott azok száma, akik meg tudják nyerni a mérkőzéseket. A Komlónak két erőssége van már évek óta, egyrészt a hazai pálya, ami óriási erőt ad az együttesnek, így volt ez a Ferencváros ellen is, másrészt van egy nyolc-tíz tagú mag, amely harcedzett, rutinos játékosokból áll, akik kiélezett szituációkban is tudják, mi a dolguk. Ilyen például a védelemben Borsos Tamás, Radovan Osztojics vagy Srecko Jerkovic, aki lassan tíz éve játszik Komlón, és ide tartozik Menyhárt Máté, Varga Szabolcs és az előző idény házi gólkirálya, Váczi Milán is. Az újak közül kulcsjátékos lehet a jobbátlövő Bogdanic, akinek egyedül kell megoldania a feladatát a posztján, és sokat várnak az új iráni kapustól, Mohammad ­Sziavositól. „A bajnoki mérkőzések két-három mozzanaton dőlhetnek el, keskeny a határ, hogy nyersz vagy kikapsz – tette hozzá az edző. – Az első két meccset megnyertük, de nem dobáljuk a kalapunkat, nem részegít meg minket a siker, tudjuk, hol vannak a határaink, tudjuk, milyen erőt képviselünk a mezőnyben, és kivel kell csatáznunk a helyezésekért. Előzetesen azt mondom, legfeljebb a nyolcadik–tizedik hely elérése lehet reális, de messze még a bajnokság fele, a végét pedig nem is látjuk.” A Komlónak nem lesz könnyű dolga az elkövetkező meccseken, szombaton Gyöngyösre, jövő hét pénteken pedig Tatabányára utazik a bajnokságban.