Férfi kézi El: megnyerte a visszavágót az FTC, de nem jutott be a csoportkörbe

„Meg kell mutatni, hogy valójában milyenek vagyunk” – olvashattuk nagy betűkkel a ferencvárosi klub honlapján Pásztor István szavait még a mérkőzés előtt. Valóban, a Ferencvárosnak sajnos már csak ez az egy lehetett a célja, miután az El-selejtező odavágóján 45–27-re kikapott, amivel gyakorlatilag el is veszítette a párharcot.

Szoros meccsben és hazai sikerben reménykedett az az Elek Gyula Arénába kilátogató néhány száz néző, aki a 18 gólos hátrány ellenére is egy nemzetközi kupameccset választotta vasárnap esti programnak. Természetesen a zöld-fehérek női csapatának a vezetőedzője, Allan Heine sem hagyhatta ki a férficsapat honfitársai elleni összecsapását, de Béatrice Edwige is ott volt a nézőtéren.

A siker kulcsa a találkozón az volt, hogy az FTC mennyire tudja megállítani ellenfele rohanását, illetve le tudja-e csökkenteni minimálisra a saját hibáinak a számát. Ezek a dolgok ideig-óráig sikerültek is, ami egy fordulatos első félidőt eredményezett. Győri Mátyás gólerősen kézilabdázott, és Debreczeni Dávid is megpróbálta kiszolgálni a szurkolókat. A lábához érkező bejátszást szedett össze bravúrral, majd kifelé ugorva pörgette át a két méter magas Mikkel Möller feje felett a labdát a kapuba.

A szünetbeli alig kétgólos hátrány reményt adott a mieinknek, hogy apró sikerélményt okozzon nekik a meccs. A kapuban Borbély Ádám stabil teljesítményt nyújtott, 21–21-nél jött is az egyenlítés és a vendégek időkérése. A jól játszó Nikolaj Laesö után Rasmus Laugét is kiállították reklamálásért, mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet. Záporoztak az üres kapus gólok, a Ferencváros pedig nem akart leszakadni. A hazai szurkolók végig buzdították kedvenceiket, akik ezt meg is hálálták: a hajrát 28–26-os előnyből kezdhették meg.

Az utolsó percekben mindkét csapat hét mezőnyjátékossal támadott, de az igazi kulcsot a 34–32-es sikerhez Győri Mátyás fantasztikus teljesítménye jelentette. A csak magyar játékosokat foglalkoztató Ferencváros innentől teljes erőbedobással koncentrálhat a Tatabánya elleni párharcára, amit az NB I harmadik helyéért vív.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

FTC-GREEN COLLECT–BJERRINGBRO-SILKEBORG (dán) 34–32 (16–18)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 500 néző. Vezette: Bolic, Hurich (osztrákok)

FTC: BORBÉLY Á. – Lékai 3, Ónodi-Jánoskúti 3, Debreczeni 2, Karai 1, GYŐRI M. 9 (1), Kovacsics P. 1. Csere: Győri K. (kapus), BUJDOSÓ 7, NAGY BENCE 7 (1), Csörgő, Füzi 1, Juhász Á. Edző: Pásztor István

SILKEBORG: Lövkvist – BOLDSEN 5, P. CHRISTENSEN 5, Lauge 1, LYNGGAARD 3, LAESÖ 11, Fridén. Csere: K. Larsen (kapus), R. Toft Hansen 1, Zachariassen 1, Ástórsson 5 (3), Lenbroch, Petersen, Lid, Lyngsö. Edző: Simon Sörensen

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–3. 9. p.: 5–6. 14. p.: 7–9. 18. p.: 10–9. 22. p.: 11–13. 26. p.: 13–16. 34. p.: 17–21. 40. p.: 21–21. 42. p: 21–24. 49. p.: 28–26. 52. p.: 28–28. 55. p.: 31–29

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/2, ill. 5/3

Továbbjutott: a Silkeborg, 77–61-es összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Minden olyanban sikerült jobbnak lennünk, amihez nem kell tudni kézilabdázni. A visszafutás minősége, a visszaindulás üteme, a türelem. Nem esett szét a védekezés olyan szinten, mint odakint. Fájdalmas, hogy ekkora lett a különbség. Jobbak voltak nálunk, de nem tizenhattal.

Simon Sörensen: – A legfontosabb célunk a visszavágóra az volt, hogy ne mutassunk mást, mint az első meccsen. Végig kontrollálni szerettük volna a találkozót, amikor ez nem teljesen sikerült, egy kicsit idegessé váltunk.