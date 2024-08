Per Johansson: A világ legkiválóbb játékosaival dolgozhatok együtt

Három év alatt három különböző edző ült a Győri Audi ETO KC kispadján a nyári felkészülés időszakában. 2022-ben még a korábbi sikerkovács, a spanyol Ambros Martín vezette a Rába-partiakat, őt tavaly nyáron Ulrik Kirkely váltotta. A dán szakember szerződését az elveszített Magyar Kupa-döntőt követően idén márciusban felbontották, utódja a svéd Per Johansson lett. A trénerrel még a Bajnokok Ligája négyes döntő előtt hosszabbított a klub, annak ellenére, hogy a bajnoki cím a Ferencvároshoz került. A BL-t végül megnyerték a győriek, Johanssonra viszont pihenés helyett az olimpia várt, ugyanis 2022 februárja óta ő irányítja a holland válogatottat.

„Ha az egész nyarat nézem, összességében egy hét jutott a családomra, de ilyen az élet – árulta el a Nemzeti Sportnak az 53 éves vezetőedző, aki a párizsi játékokon az ötödik helyig vezette a holland női kézilabda-válogatottat. – Egy kicsit csalódottak vagyunk az olimpián elért eredmény miatt, erős csapatunk van, de valami hiányzott ahhoz, hogy az elődöntőbe jussunk.”

Johansson klubmunkáját némiképp segíti, hogy az ETO új igazolásai közül a holland együttesnél már dolgozott együtt hárommal: a balszélső Bo van Weteringgel, a jobbátlövő Dione Hou­sheerrel és a balátlövő Kelly Dulferrel is ismerik egymást. Rajtuk kívül még három légiós csatlakozott a BL-címvédőhöz: a franciákkal olimpiai ezüstig jutó kapus, Hatadou Sako, a norvég olimpiai bajnok balátlövő, Kristine Breistöl és a dán irányító, Kristina Jörgensen.

„Azt látom rajtuk, hogy nagy energiával és izgalommal jöttek hozzánk. Győrbe csak a legjobbak igazolnak, olyanok, akik tökéletesen illeszkednek a rendszerünkbe. Sokan távoztak, sokan csatlakoztak, de a tavasszal ellentétben most az idény kezdetétől fogva a csapattal vagyok, ami nagyon is számít, hiszen így együtt tudunk építkezni” – véli a tréner. A kisalföldieket a nyáron hét kézilabdázó hagyta el, a várandós Veronica Kristiansen pedig az évad utolsó harmadában térhet vissza.

Johansson szerint az új idényre kitűzött célok egyértelműek, a klub mindent meg akar nyerni, de a legfontosabb a címvédés a Bajnokok Ligájában.

„A magyar bajnoki trófeát is szeretnénk visszahozni Győrbe, de látni kell, hogy a ferencvárosi riválisunknál is jól mozgósítottak, szóval nem ígérkezik könnyűnek az a csata sem. Az eddigi győri időszakom során megtanultam, mennyire csodálatos tud lenni a munkám. A világ legkiválóbb játékosaival dolgozhatok együtt, telt házas arénákban meccselhetek szerte Európában és Magyarországon. Imádom, hogy ezen a szinten lehetek – summázta az elmúlt hónapok élményeit a tréner, aki személyesen is fejlődött, köszönhetően az élet-halál meccseknek, amiket a válogatottal és a klubcsapatával átélt. – Edzőként csak akkor lehet előrelépni, ha érzi az ember a nyomást, ha nem retten meg a kihívástól. Azt gondolom, ennek megfelelek, a BL négyes döntőjében pedig ehhez társult egy nagy adag önbizalom.”

Az ETO szeptember 3-án kezdi az idényt, az NB I előző kiírásának harmadik helyezettje, a Mosonmagyaróvár érkezik az Audi Arénába, négy nappal később a BL-3. dán Esbjerget fogadja a Johansson-csapat.