Címlapsztori: Ha felveszed a győri mezt, az aranyért harcolsz – Per Johansson

„A Győrnek olyan játékra és teljesítményre lesz szüksége az elődöntőben, amilyet kevésszer láttunk tőle ebben az idényben. Az ETO képes nagyon jó teljesítményre, eddig mégis inkább hullámzóan kézilabdázott, ez pedig nem fér bele az első mérkőzésen. A stabilitás és az egyenletesen jó játék lehet a győri siker kulcsa. Gyengébb csapatok is megszorongatták, illetve meg is lepték a Győrt az elmúlt hónapokban, az Esbjerggel szemben, amelyben a dán és a norvég válogatott krémje játszik, nem fér bele az öt-tíz perces üresjárat, mert elléphet a rivális. A kapuban is kiemelkedő teljesítmény kell, fontos, hogy csökkentse a magyar együttes a ki nem kényszerített hibák számát, ne adjon könnyen lehetőséget a gyorsan kézilabdázó dánoknak, illetve kulcskérdés a két klasszis, Nora Mörk és Henny Reistad semlegesítése védekezésben. A másik ágon egyértelműen a Metz továbbjutását várom, de nagyon nagy hiba lenne lebecsülni a Bietigheimet. A németek már bizonyították, hogy egy meccsen képesek a kiugró teljesítményre náluknál jóval erősebb csa­patokkal szemben is. A csapat brazil kapusa, Gabriela Moreschi a legjobb formában lévő játékos a poszton az európai elitben, az ő produkciója jelentősen meghatározza együttese eredményességét, emellett gyors játékra képesek, és Xenia Smits is szerezhet meglepetést támadásban és védekezésben is bárkivel szemben. A metzi­ek ugyanakkor stabilabb és jobb kézilabdát játszanak, nem mellesleg hosszabb a kispadjuk is.”