Itt a bejelentés: újabb évekig marad Budapesten a női kézilabda BL négyes döntője!

Budapest a kezdetek, azaz 2014 óta házigazdája a női Bajnokok Ligája négyes döntőjének, azaz az idei a tizedik final four a magyar fővárosban. 2021-ig a Papp László Budapest Sportaréna volt az esemény helyszíne, míg 2022 óta az MVM Dome-ban csapnak össze a legértékesebb európai klubtrófeáért a legjobb csapatok.

Az új helyszínen már két alkalommal is nézőcsúcs született: a 2022-es Győri Audi ETO–Vipers Kristiansand döntőt 15 400-an követték figyelemmel, női klubkézilabda találkozót korábban soha ennyien nem láttak a helyszínen, míg 2023-ban mindkét nap telt ház, 20 022 néző előtt játszottak a csapatok, ami abszolút világcsúcs a női kézilabda történetében.

„A 2027-ig tartó új, közös megállapodás fontos lépés a női kézilabda továbbfejlesztése szempontjából – emelte ki Michael Wiederer, az EHF elnöke. – 2014 óta új magaslatra emeltük a sportágat és a női szakágat, olyan platformot és nyilvánosságot kapott, amelyet megérdemel. A további három év Budapesten és az MVM Dome-ban lehetőséget ad, hogy továbbfejlesszük és megerősítsük az esemény európai státuszát, olyan eseményt rendezzünk, amelyen mindenki szeretne ott lenni.”

„Idén már a tizedik final fourra kerül sor Budapesten, és nagyon örülünk, hogy a jövőben is Magyarországon kerül sor a négyes döntőre a női Bajnokok Ligájában – hangsúlyozta Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke. – Az MKSZ már a kezdetekkor is szorgalmazta, hogy a férfiakhoz hasonlóan az első számú európai női klubkézilabda verseny végjátéka is egy semmi máshoz nem fogható eseményen kerüljön sorra, és elsőként pályázott a final four megrendezésére. Számos nagyszerű viadalt hagytunk már mögöttünk a Papp László Sportarénában, majd 2022 óta az MVM Dome-ban, az előttünk álló hétvégén is remek meccsekre számítok, mindenkit szeretettel várunk idén, és a mai bejelentésnek köszönhetően a következő esztendőkben is, itt, a magyar fővárosban.”

„Újabb jelentős sportdiplomáciai siker, hogy az Európai Kézilabda-szövetség ismét bizalmat szavazott Magyarországnak és a jövőben is Budapesten köszönthetjük a kontinens legjobb női kézilabda klubcsapatait! A magyar sportirányításban fontos célunk, hogy minden Magyarországon megrendezett nemzetközi sportesemény hosszú távon is pozitív hatással legyen a hazai sportéletre. Ezért is örülök, hogy a tavaly elindított Sportoló Nemzet Programunkban résztvevők idén kedvezményesen vásárolhattak jegyet az eseményre, hiszen így még többen élhetik át a helyszínen az egyedülálló hangulatot” – kommentálta a bejelentést a hivatalos közleményben Schmidt Ádám sportért felelő államtitkár.

A jubileumi, tizedik final four szombati elődöntőjében a Győri ETO a dán Esbjerggel csap össze a korábbi mérkőzésen, majd a négys döntőben először szereplő német Bietigheim a francia Metzcel találkozik.