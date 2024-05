Nora Mörk remélte, hogy nem kell elütnie Stine Oftedalt az utolsó BL-döntőjétől

Amikor arról faggattuk győri részről Kari Brattsetet és Veronica Kristiansent, illetve az Esbjergből Henny Reistadot és Nora Mörköt, hogy az ellenfél melyik norvég játékosára kell a legjobban odafigyelniük, szinte egyből ugyanaz a két név hangzott el:

Az ellenfél erősségeire áttérve Brattset kifejtette: „Az Esbjergnek nagyon erős támadójátéka, és több, meccseket eldönteni képes játékosra építhet. Ott van rögtön Henny Reistad, aki jelenleg a világ legjobb játékosa, Kristina Breistöl nagyon veszélyes a távoli zónából, és Nora Mörk remekül játssza meg a beállót. Szóval fontos lesz, hogy idejében visszaérjünk, és megfékezzük őket” – hangsúlyozta a Győri ETO beállója.

„Egyszer minden sorozat megszakad – reagált Reistad, amikor szembesítettük vele, hogy a BL-ben még egyszer sem tudta legyőzni az Ebjerg a győrieket az eddigi hat, egymással vívott találkozójukon. – Remélhetőleg erre szombaton fog sor kerülni. Ha megnézzük az elmúlt meccseket, egyre közelebb értünk a Győrhöz, ezek a tapasztalatok sokat számítottak a felkészülés során.”

Mindkét oldalon lesznek nagy búcsúzók, dán részről a csapatot 2017 óta irányító Jesper Jensen a nyártól már kizárólag a dán válogatottra fog koncentrálni. Mörk szerint az edző igen érzelmes ember, így biztos nem tudja majd visszatartani a könnyeit a hét végén, ugyanakkor szakmai oldalról is elismeréssel beszélt róla.

„Nagyszerű, hogy egy final fourral köszönhetünk el tőle és a távozó játékosoktól. Mindent megteszünk érte, hogy a lehető legszebbé tegyük számukra a búcsút. Jesper minden kétséget kizáróan az egyik legjobb edző. Játékosként irányító volt, kiváló szeme van a játékhoz, minden meccsre alaposan felkészít minket taktikailag. Meghallgatja a tanácsaimat, ugyanis hasonlóan gondolkodunk a játékról. Közel áll a játékosaihoz, azt hiszem, szeretett ezzel a csapattal dolgozni” – adott kis betekintést az Esbjergnél zajló munkába Mörk, akit természetesen barátnőjéről, Stine Oftedalról is kérdeztünk.

Az ETO világklasszis irányítója utolsó győri mérkőzéseit játssza a final fouron, majd a nyáron valószínűleg az egész profi pályafutását is lezárja a párizsi olimpiával. „Reméltem, nem kerülünk össze a Győrrel az elődöntőben, mert tudom, mindketten mennyire be akarunk jutni a döntőbe. Utoljára van itt a final fourban, és alakulhat úgy, hogy elveszem tőle a fináléba kerülés lehetőséget, legalábbis meg fogom próbálni. Beszéltünk már erről a csapathotelben, különleges meccs lesz mindkettőnknek, de felkészültünk rá, hogy harcba szálljunk egymás ellen. Szerencsére utána még ott áll előttünk az egész nyár, és akkor együtt harcolhatunk a válogatottban az olimpiai álmunkért.”

A győri csapatból Brattset áll a legközelebb Oftedalhoz, így őt is megkérdeztük, miként készülnek az ETO korszakos játékosának búcsújára. „Nehezen tudom még elképzelni a Győrt nélküle a következő években. Ugyanakkor megpróbálom félretenni ezeket a gondolatokat a hétvégére, és csak a jelenre koncentrálni. Bár most is én vagyok a csapatkapitányi négyes vezetője, megnyugtató érzés volt Stinét is mellettem tudni, egy személyben biztos nem fogjuk tudni pótolni.”