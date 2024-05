Női kézi BL: Nagyon vágyunk az aranyéremre – Győri-Lukács Viktória

Nincsenek könnyű hónapok a győri kézilabdacsapat mögött. Előbb a Magyar Kupában, majd a bajnokságban is alulmaradt a ferencvárosiakkal szemben, így, ha trófeával akarja zárni a 2023–2024-es idényt, meg kell nyernie a Bajnokok Ligáját. Ez 2019 májusában, még Danyi Gábor irányításával sikerült legutóbb. Tavaly – még Ambros Martínnal a kispadon – a Vipers elleni elődöntőt elbukta a csapat, a bronzmeccset viszont megnyerte.

Azóta sok víz lefolyt a Rábán, a múlt nyáron nagy reményekkel szerződtetett Ulrik Kirkelyt március közepén menesztették. A helyére kinevezett Per Johansson vezetésével aztán az előző három kiírást megnyerő Vipers gárdáját ütötték el a final fourba jutástól.

„Erőt kell merítenünk abból, hogy mi tudtuk kiverni a címvédőt, bízom benne, hogy ez lökést ad” – jelentette ki a Nemzeti Sportnak az ETO 28 éves kézilabdázója, Győri-Lukács Viktória. Hasonlóan vélekedett csapattársa, Szöllősi-Schatzl Nadine: „Amikor megtudtuk, hogy a Vipersszel találkozunk, tudtuk, hogy egy kisebb döntő vár ránk. Szerettünk volna visszavágni neki a korábbi final fouros meccsek miatt, örülök, hogy kijött a lépés, és mi játsszhatunk Budapesten.”

Arról, hogy az új tréner milyen változásokat vezetett be a csapatnál, Szöllősi-Schatzl elmondta: „Az első egy-másfél hétben mindenki megpróbált alkalmazkodni az új helyzethez. Minden edző más-más stílust képvisel, más az elképzelése. Pernél jobban koncentrálunk arra, hogy önbizalommal menjünk ki a pályára. Ha pedig rosszabb periódusba kerülünk a mérkőzésen, fontos, hogy ne ragadjunk bele, hanem próbáljunk minél hamarabb kijönni belőle.” A válogatott jobbszélső ezt annyival egészítette ki, hogy az edző kifejezetten erős személyiség, keményen fogja a játékosokat, egyik nap sincs lazsálás.

Mindenesetre Johanssonban a játékosai mellett az ETO vezetősége is bízik, a holland válogatottnál is dolgozó edzővel a napokban 1+1 évre szóló szerződést kötöttek. A tárgyalás előfeltétele az volt, hogy kvalifikálják magukat a final fourba.

Ami az együttes állapotát illeti, Győri-Lukács úgy véli, a korábbi évekkel ellentétben idén kétsoros a csapat, ha valaki elfárad, a cserepadról olyan váltja, aki ugyanolyan szinten tud hozzátenni a meccsekhez. Válogatott és klubtársa szerint az öltözői hangulat most is nagyon jó, nehezebb időszakban is összefogtak: „Minden évben változott a keret, más stílusú játékosok távoztak és érkeztek, de a Győrnek mindig is az volt az erőssége, ha a gyors játékot kemény védekezéssel tudta megvalósítani” – véli Szöllősi-Schatzl.

Az ETO a szombati elődöntőben délután háromkor a dán Esbjerg ellen lép pályára. „Mindig azt mondjuk, hogy az idény négy legjobb csapata jut el a döntőkig. Mindegy, kivel kezdünk, az a lényeg, hogy győzzünk” – szögezte le Győri-Lukács. „Nyilván meg akarjuk nyerni, de személy szerint már annak örülök, hogy idáig eljutottunk. Extra nyomás nincs rajtunk, de már nagyon vágyunk BL-győzelemre, mert az utóbbi idényekben rendre lecsúsztunk róla. Szeretnénk távozóinkat úgy búcsúztatni, hogy aranyérmet akasszanak a nyakunkba.”

Ha már búcsúzók, az utolsó négyes döntőjére készül többek között Szöllősi-Schatzl Nadine is. A balszélső elárulta, természetesen megfordult a fejében, hogy BL-győzelemmel zárhatná a győri időszakát: „Ez a harmadik évadom, ezúttal is bejutottunk a final fourba. Már van egy ezüst- és egy bronzérmem, szeretném, hogy a kollekció arannyal bővüljön.”

Szöllősi-Schatzl Nadine, akit 2019-ben az év kézilabdázójának választottak, a Moyra-Budaörs színeiben folytatja.

Hogy karrierje új szakaszát Bajnokok Ligája-győztesként kezdheti-e el, a hétvégén kiderül.