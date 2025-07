„Remélem, ezzel példát mutatok akár a kortársaimnak, de leginkább a fiatalságnak” – Görbicz Anita lediplomázott

Görbicz Anita a Győri ETO KC elnöke a klub honlapjának nyilatkozva tudatta, megszerezte egyetemi diplomáját.

„Már középiskolás éveim végén is a kézilabda körül forgott az életem, így akkor nem folytattam tanulmányaimat. Profi pályafutásomat befejezve, majd a klub vezetőségébe kerülve fontosnak tartottam, hogy gyarapítsam tudásom, annak érdekében, hogy megbirkózzam az új környezetben rám váró kihívásokkal. Híve vagyok az élethosszig tartó tanulásnak, és remélem, ezzel példát mutatok akár a kortársaimnak, de leginkább a fiatalságnak. Diplomámat az Edutus Egyetemen kereskedelem és marketing szakterületen szereztem nemzetközi kapcsolatokra specializálódva. A képzés négy évig tartott, elnöki feladataim ellátása mellett tanultam, így az elméleti tudás mellé egyből társultak a gyakorlati elemek is. Értékes tudásra tettem szert, amit kamatoztatni tudok sportvezetőként a jövőben, hiszen a klubot továbbra is szeretnénk a nemzetközi kézilabdázás csúcsán tartani” – kezdte az interjút Görbicz Anita.

A Győri ETO KC elnöke elmondta, az elsődleges célja továbbra is az akadémisták fejlesztése. Úgy érzi, a korosztályos csapatok jól teljesítettek az idényben, „az Akadémia egyes csapat legfontosabb feladata az volt, hogy felvegye a felnőtt mezőny ritmusát, és bennmaradjon az NB I/B-ben, amely a profivá válás küszöbén álló akadémisták fejlődése szempontjából létfontosságú.”

Görbicz hozzátette, hogy a játékosok száma nem változott, viszont az eddigi három helyett négy csapatra osztották őket, így mindenki több figyelmet és lehetőséget kapott. „Ebben az idényben öt fiatal kapott lehetőséget, hogy a felnőttek között bizonyítson – és nem csak magyar bajnokikon, a Bajnokok Ligájában is –, több mint ezernyolcszáz játékpercet gyűjtve. Azonban be kell látni, tizennyolc-tizenkilenc évesen – még az akadémiáról kikerülve is – nagyon nehéz a világ legjobb csapatában állandó helyet kiharcolni.”