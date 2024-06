Bánhidi Bence a BL-sorsolásról: „Most rendesen belehúztunk”

Mint ismert, a férfiaknál a Veszprém került a könnyebb csoportba, a lengyel Plock, a francia Paris Saint-Germain, az újonc dán Fredericia, a német Füchse Berlin, a portugál Sporting, a román Dinamo Bucuresti és az északmacedón Peliszter mellé, miközben a B-csoportban a Szeged megkapta a címvédő spanyol Barcát, döntős ellenfelét, a dán Aalborgot, a tavalyi győztes Magdeburgot és akkori ellenfelét, a lengyel Kielcét, továbbá a francia ezüstérmes Nantes-ot, a 32-szeres horvát bajnok Zagrebet és a norvég bajnok Kolstadot is.

„Itt minden csapat erős, de most rendesen belehúztunk, hiszen a Bajnokok Ligájában meghatározó szerepet betöltő csapatokkal kerültünk egy csoportba. Ezt nevezhetjük halálcsoportnak is, hiszen itt minden meccs nyílt lesz. Ez van, ez nem kívánságműsor, célunk a továbbjutás kiharcolása, az, hogy szerezzünk minél több győzelmet, minél több pontot. Röviden összefoglalva: izgalmas BL-szezon vár átalakuló csapatunkra” – fogalmazott a pickhandball.hu-nak Bánhidi Bence.

„Mondhatni érdekes csoportba kerültünk, 4 BL-újonc és mind a mi nyolcasunkban, Berlin, Fredericia, Sporting és Dinamo. Izgalmas lesz ellenük játszani. Ha összehasonlítjuk a csoportokat, papíron szerintem a B erősebb, legalább is nagyobb nevek vannak benne. Persze a Bajnokok Ligájában nem írhatod le egyik csapatot sem. Nagy céljaink vannak idén is, azt gondolom, a csoport első vagy második helye kell hogy legyen a cél, nem is lehet kérdés. Azt gondolom képesek is vagyunk rá, hogy elérjük. Nagyon várom már az új idényt, az új impulzusokat, az új edzőt is, akivel személy szerint is, de szerintem a srácok nevében is mondhatom, hogy alig várjuk a találkozást. Várom a felkészülést, teljes motivációval és a legmagasabb célokkal, mint minden évben” – fogalmazott a Veszprém honlapján Gasper Marguc.

A FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A-CSOPORT: Orlen Wisla Plock (lengyel), Veszprém (magyar), PSG (francia), Füchse Berlin (német), Fredericia (dán), Dinamo Bucuresti (román), Eurofarm Peliszter (északmacedón)

B-CSOPORT: Aalborg (dán), Magdeburg (német), Barca (spanyol), Kielce (lengyel), OTP Bank-Pick Szeged (magyar), Nantes (francia), HC Zagreb (horvát), Kolstad (norvég)

A nőknél kiegyenlítettebb csoportok lettek, mint a férfiaknál, még úgy is, hogy a B-csoportban szerepel a legutóbbi négyes döntő három klubja is, a címvédő Győri Audi ETO, döntős ellenfele, a Bietigheim (új nevén Ludwigsburg) és a negyedik helyen zárt dán Esbjerg is.

„Szerintem a csoport, amelybe kerültünk, jó. Kemény ellenfeleket kaptunk, erős csapatokkal találkozunk majd, de mi is azok vagyunk. Jó egy olyan csoportban szerepelni, amelyben ilyen együttesek játszanak, mert így végig élesnek kell majd lennünk – mondta a sorsolás után a Győr vezetőedzője, Per Johansson. – Természetesen hiányozni fognak a távozóink, de már nagyon várjuk, hogy az olimpia után az új játékosainkkal elkezdjük a közös munkát, és nekivágjunk ezeknek a nyomással teli kemény feladatoknak. Ez elősegíti a fejlődésünket, hiszen több szempontból is új csapatot építünk” – tette hozzá, megjegyezve, a csoportok kiegyenlítettek, hiszen az újoncok egymás mellé kerültek, a rutinosabb csapatok pedig a B-csoportba, ezért a Győrnek minél jobb helyezést kell elérnie a csoportkörben, hogy megkönnyítse a dolgát a negyeddöntőbe jutásra.

Az FTC vezetőedzője, Allan Heine is hasonlóan vélekedett, mint Johansson.

„Az előző idényhez képest, amikor igazi halálcsoportba kerültünk, most jóval inkább hasonló erősségűnek gondolom a két csoportot, de annak azért örülök, hogy csak egy dán riválissal találkozunk majd – mondta Allan Heine. – Nagy összecsapások lesznek, de a Bajnokok Ligájától nem is várhatunk mást, biztos vagyok benne, hogy szoros, színvonalas mérkőzéseket láthatnak majd a szurkolók. A Ferencvárosnál csak a győzelem elfogadható, ebben a szellemben küzdünk majd ebben a sorozatban is. Szeretném, hogy a csoport elején, az első két helyen végezzünk, de sok munka vár ránk ehhez” – jegyezte meg.

A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A-CSOPORT: FTC-Rail Cargo Hungaria (magyar), Metz (francia), CSM Bucuresti (román), Krim Ljubljana (szlovén), Storhamar (norvég), Nyköbing (dán), Podravka (horvát), CS Gloria Bistrita (román), Sporting (portugál)

B-CSOPORT: Vipers Kristiansand (norvég), Esbjerg (dán), Buducsnoszt (montenegrói), Ludwigsburg (Bietigheim, német), Győri Audi ETO KC (magyar), Brest (francia), Rapid Bucuresti (román), Odense (dán)