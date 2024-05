Zsibó másik bölénye – Csinta Samu publicisztikája

Hasonlóképpen csodálkozott rá a válogatott szövetségi kapitánya, a különböző méretű pályákon játszott kézilabdázás legeredményesebb – hét világbajnoki címet nyerő – edzője, Nicolae Nedeff is, aki az ifjút minden hiányossága ellenére behívta az ifjúsági keretbe. Ezzel visszafordíthatatlan irányt vett Birtalan karrierje. Főleg azt követően, hogy 1969-ben alig 21 esztendősen, mindössze öt évvel azt követően, hogy találkozott a kis labdával, a felnőttválogatottba is meghívták. A nagy bukaresti klubok elkezdték körbeudvarolni, sőt, zsarolni, a belügy csapata, a Dinamo már korábban berendelte a fiút. Istvánnak azonban nem nagyon tetszett a dolog, gyorsan értesítette vezetőit, akiknek az arra való hivatkozással, hogy szükség van rá az első osztályba akkoriban feljutó Minerul együttesének az élvonalban megkapaszkodáshoz, sikerült további egyéves „amnesztiát” kiharcolniuk Birtalannak. Aztán amikor már nem lehetett ellenállni, illetve amúgy is jövőt kellett keresni, a Nagybányán negyedik osztályos besoroltságú vájár inkább a Steauát választotta. Azt a csapatot, amelyre a hetvenes évek világverő román válogatottja épült. Ott, abban a „multikulti”, románokat, magyarokat és németeket tömörítő csapatban találkozott Kicsid Gáborral; a jó svádájú, nagy dumás Birtalan és a szótlan konok székely, Kicsid jól kiegészítette egymást.

Az 1970-es párizsi világbajnokságra még a megelőlegezett bizalom jegyében vitték ki, egy bokatörésből alig felépülve mindössze néhány percet játszott, az NDK elleni döntőre nem is nevezték. A következő, 1974-es vb-n viszont már a román válogatott meghatározó játékosa volt, ezzel együtt míg Párizsban inkább az egyéni teljesítmények döntöttek, Berlinbe már hihetetlenül összeérett csapat érkezett. Ezzel együtt Birtalan István akkorra ért fel a csúcsra. Barátja, Kicsid Gábor szerint korábban is nagyon jól lőtt, kitűnőek voltak a rugói, viszont nagy hibaszázalékkal célzott. „Viccelődtünk is vele, hogy a minden sportcsarnokban kifüggesztett országcímer és Ceausescu arcképe nagyobb veszélyben van, mint az ellenfél kapuja” – mesélte Kicsid. A felső-háromszéki születésű játékos azt sem mulasztotta el, hogy a vb-döntővel kapcsolatban „legyávázza” sors- és nemzettársát. „Amikor a befejezés előtt tizenkettő tizenkettes állásnál hétméterest ítéltek a javunkra, a társaim egymás háta mögé bújtak, sem Gunesch, sem Birtalan nem jelentkezett a dobás elvégzésére. Nekem kellett elvállalnom” – idézte fel számtalanszor a pillanatot, amikor úgy érezte, az életével játszik.

Az olimpiai ezüst- és bronzérmes, kétszeres világbajnok, a Steauával tizenkét bajnoki címet szerző, BEK-győztes „ágyúsnak” egyetlen dologgal nem volt szerencséje: a külföldre szerződéssel. Disszidálni nem akart, a zürichi Grasshoppershez késve kapta meg a kommunista hatalom engedélyét, így csak az olasz másodosztályban szereplő Follonicánál próbálhatta ki magát játékos-edzőként. Utolsó meccsén 34 gólt dobott. Kicsit talán bosszúból, mivel a feljutást eldöntő mérkőzés előtt a klubtulajdonos inkább a kézifék behúzására biztatta alkalmazottját, mondván, anyagilag nem bírná az első osztály megpróbáltatásait. De Birtalan más sportmorálhoz szokott.

Magyarországra is hívták, oda viszont nem engedték. Pedig éppen Budapesten találkozhatott az évtizedek óta nem látott édesanyjával. „A ’74-es világbajnokság megnyerése után a baráti hadseregek szpartakiádján játszottunk a Steauával, a Magyar Televízió pedig velem, a magyarul beszélő emberrel készített interjút. Beszélgetés közben a családomra terelődött a szó, elmeséltem, hogy anyám itt él, Magyarországon, de semmit sem tudok róla” – idézte fel a szívszorító pillanatokat Móra László könyvében. A beszélgetést követően a magyar hatóságok megkeresték az édesanyát, akivel másnap Budapesten találkozhatott, és viszonyuk az anya haláláig igazi szülő-gyermeki kapcsolattá nemesedhetett.

Birtalan Istvánt tegnap kísérték utolsó útjára Bukarestben. A tengernyi virág között ott volt a Magyar Kézilabda-szövetség búcsúkoszorúja is. Hozzáteszem, ahogy illik olyan világhírű kézilabdás esetében, akit a magyar nemzet adott a sors kifürkészhetetlen akaratából egy másik ország sportdicsőségére. Amely megbecsülte az immár néhai Birtalan Istvánt, sportsikereire tekintettel mindent megadott neki, amiben világklasszis társai is részesültek. A hajdani kézilabdás aranycsapat tagjai heti összejöveteleinek állandó résztvevőjeként – ameddig egészségi állapota engedte – együtt szomorkodott a román kézilabdázás mélyrepülésén, miközben élénken figyelte a sportág magyar sikereit. Olyannyira, hogy Bodó Richárdnak például a sajátjánál is fényesebb jövőt jósolt. A prófécia vélhetően nem teljesül, de a minősítést Bodó nyugodtan elteheti legértékesebb trófeái közé.

Mi meg szomorúsággal könyvelhetjük el, hogy a romániai kézilabdázás magyar óriásai közül egyre kevesebben vannak. Talán ilyenkor tudatosulhat, hogy Miklós Magdát, Kicsid Gábort, Orbán Istvánt és társait még életükben kellene érdemeiknek megfelelően kezelnünk. Mert aztán már csak a nekrológ és az emlékezés marad.

