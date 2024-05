Aki 34 gólt dobott az utolsó meccsén – a román sportvilág is gyászolja Birtalan Istvánt

A legolvasottabb román sportlap, a Gazeta Sporturilor hosszú anyagban elevenítette fel Birtalan pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait. A kétszeres világbajnok például tíz évvel ezelőtt mesélte el a Gazetának azt, hogy a magyar televíziónak köszönhetően 24 év után találkozhatott az édesanyjával – ez is bekerült a lap összeállításába.

„A román válogatottat a világbajnoki győzelem után (1974-ben – a szerk.) meghívták egy magyarországi tornára. Mivel én beszéltem magyarul, a helyi köztévé felkért egy interjúra, ahol a kézilabda mellett az életről is beszélgettünk. Egy idő után szóba került a családom, én pedig elmondtam, hogy az édesanyám Budapesten él, viszont én soha nem ismertem őt, mert kétéves koromban elváltak az apámmal. (...) A műsorvezető megkérdezte, hogy nem akarok-e felhívást intézni a nézőknek, hogy ha valaki ismeri őt, akkor megkeressék. Én elfogadtam, az ajánlatot, és elmondtam a szállodánk címét, a programunkat, és hogy meddig maradunk Budapesten” – idézte fel a történteket 2014-ben Birtalan István. Az egykori kézis elmondása szerint a magyar állam a rendőrséget is ráállította az ügyre, s két nappal a felhívás után az édesanya meg is érkezett a szállodához egy rendőr kíséretében. A viszontlátás olyan jól sült el, hogy Birtalan a későbbiekben évente többször is találkozott biológiai anyjával, aki 2008-as halála előtt az unokáit is megismerhette.

A zilahi születésű klasszis szülei válásának a körülményeit is ismertette: elmondása szerint édesanyja tinédzserként még a második világháború idején Németországban házasodott össze a későbbi kézilabdázó apjával – magát Birtalant 17 évesen szülte –, de a házasság nem alakult jól, így hamar elváltak útjaik, s az apa Birtalannal és két testvérével visszatért Zilahra, míg az anya Budapestre ment.

A Gazeta visszaemlékező anyagában külön kiemeli, hogy noha kivételes játékos volt, Birtalan a nagy sikerek után is alázatos maradt, s például az 1977-es BEK-győzelemről utólag úgy nyilatkozott, hogy nem ő volt a csapat hőse, pedig kilenc gólt dobott a döntőben. A román lap Birtalan visszavonulását is felidézte: az erdélyi magyar kézis 39 évesen játékos-edzőként dolgozott az olasz másodosztályú Follonicánál. A csapat az élvonalba jutásért játszott, a klubelnök pedig azt kérte Birtalantól, hogy ne jussanak fel, mert nincs elegendő forrása az élvonalbeli szerepléshez.

„Nem terveztem pályára lépni az osztályozón, de annyira feldühödtem ezen, hogy beálltam, dobtam harmincnégy gólt, a csapat pedig megnyerte a meccset. Ezután elhagytam Olaszországot” – emlékezett vissza a tíz évvel ezelőtti interjúban Birtalan István.

A 75 évesen elhunyta legenda utolsó napjait egykori válogatottbeli csapattársa, Kicsid Gábor idézte fel a Gazeta Sporturilornak.

„Mi Bibivel olyanok voltunk, mint két testvér. Három napja beszéltem vele, a kórházból hívott fel. Alig tudott már beszélni, tudta, hogy már nincs sok ideje hátra. Az ágyat sem tudta már elhagyni, májrákban szenvedett és a tizenöt éve beültetett veséje is felmondta a szolgálatot, így dialízisre kényszerült. (...) István távozása összetört, csak azzal tudom vigasztalni magamat, hogy egyszer még beszélhettem vele a halála előtt. Óriási ember volt, már szavakkal nem tudom leírni” – nyilatkozta a lapnak a Birtalanhoz hasonlóan kétszeres világbajnok, valamint BEK-győztes egykori székelyföldi kézilabdázó.

„Birtalan halála óriási veszteség a román kézilabdának, engem a fia értesített a haláláról. Távozása óriási tragédia, de nagyon beteg volt már. Nem működött a veséje, állandóan a kórházban volt. Isten nyugosztalja” – nyilatkozott a ProSportnak Vasile Stanga, a román válogatott gólrekordere (1414 góllal), aki ugyancsak csapattársa volt Birtalannak a román válogatottban. Stanga hozzátette, hogy játékosként Birtalan egyszerre volt a példaképe és a mentora is, akitől rengeteget tanult.