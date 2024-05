Szucsánszki Zita: Gondolkodtunk már azon, milyen lesz az FTC otthonában pályára lépni ellenfélként

„Már ebben az évben is nagyon kellemetlen, rossz érzés volt, amikor az Esztergommal az Elek Gyula Arénában játszottunk. Ez egy speciális helyzet, főleg Gábornak, hiszen az édesapjáról nevezték el a csarnokot. Gondolkodtunk már ezen, beszélgettünk róla, de amikor majd eljön a meccs napja, akkor megoldjuk” – mondta Szucsánszki Zita arról, hogy Elek Gáborral belegondoltak már, hogy a következő idényben az NB I-ben pályára kell lépniük a Ferencváros otthonában is. Nyilván ez még annál is nehezebb lesz, mint amikor a zöld-fehérek NB I/B-s csapatával játszottak a Népligetben.

Videónkban az Esztergom rutinos irányítója beszél arról is, hogy hullámvasútként élte meg a csapat élvonalba való feljutását, s elárulja, élt-e át katartikus pillanatot az idényben. Szó esik arról is, hogyan éli meg a kettős szerepét, hiszen erőnléti edzőként is dolgozik a csapat mellett, illetve beszél a szurkolókról is, akik egyre többen lettek, ahogy az Esztergom haladt az NB I felé. Emellett az új igazolásokról, a jövő évi, reális célokról is elmondja a véleményét.