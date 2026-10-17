Pakot András szakaszt nyert a Szerb körversenyen

Pakot András nyerte a szombati első szakaszt a 65. szerb országúti kerékpáros körversenyen.
A viadal honlapja szerint a Team United Shipping magyar bringása sprintbefutóban szerezte meg az első helyet a 140.4 kilométeres etapon, amelynek rajtja és célja is Kraljevóban volt. Pakot összetettben is az élen áll.
A viadal pénteken kezdődött a prológgal és vasárnap zárul a szombatihoz hasonló szakasszal.
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