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Kádár Veronika világkupa-győztes BMX freestyle flatlandben

2026.10.18. 16:11
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Fotó: Facebook/Bringasport
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flatland Sanghaj világkupa Kádár Veronika BMX freestyle
A BMX freestyle-ban versenyző Kádár Veronika világkupa-győztes lett a flatland kategóriában Sanghajban.

Kádár Veronika győzött Sanghajban a BMX-esek világkupa-versenyén a flatland kategóriában. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnapi beszámolója szerint a sík felületen előadott, trükkökkel színesített szám döntőjében Kádár mindössze 0.34 ponttal múlta felül a japán Hommura Carint. A világbajnok Csiaki Todaka lett a bronzérmes.

A park szám fináléjában az Európa-bajnok Molnár Noémi az 5. helyen zárt Sanghajban.

flatland Sanghaj világkupa Kádár Veronika BMX freestyle
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