Kádár Veronika világkupa-győztes BMX freestyle flatlandben

Kádár Veronika győzött Sanghajban a BMX-esek világkupa-versenyén a flatland kategóriában. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnapi beszámolója szerint a sík felületen előadott, trükkökkel színesített szám döntőjében Kádár mindössze 0.34 ponttal múlta felül a japán Hommura Carint. A világbajnok Csiaki Todaka lett a bronzérmes.

A park szám fináléjában az Európa-bajnok Molnár Noémi az 5. helyen zárt Sanghajban.