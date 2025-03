„Készen állok!” – Valter Attila a Milánó–Sanremo kerékpárverseny előtt

Az öt legnagyobb egynapos megméretés, a Monumentumok közül hagyományosan a hosszú távjáról ismert, idén 116. alkalommal sorra kerülő északolasz verseny előestéjén a Visma-Lease a Bike 26 esztendős magyar bajnok bringása az M4 Sport helyszíni stábjának úgy fogalmazott: noha az idénybeli eredményei nem ezt mutatják, végig jó formában tekert az elmúlt versenyeken. Az egészsége is rendben van, ki is tudta pihenni magát legutóbbi megméretése, a tirrén–adriai körverseny óta. Kiemelte, hűvös az időjárás a környéken, várhatóan esni is fog szombaton, így kemény versenyre számít a 289 kilométeres távon.

„De tényleg úgy érzem, hogy készen állok rá – szögezte le Valter Attila. – Ez a verseny talán attól szép, hogy mindig ugyanaz és úgy kell kitalálni a jó taktikát.”

Valter két éve már szerepelt a Milánó–Sanremón, akkor 34. lett, a verseny után pedig úgy fogalmazott, hogy nem ez lesz a kedvence, mivel a végén – ahogy ezúttal is megerősítette – nagyjából száz kilométert szinte sprintfelvezetésben teljesítenek.

A Visma a holland sprinter Olav Kooijt segíti majd, érte fog dolgozni az emelkedőkön Valter is, aki a sokak által a legnagyobb esélyesnek tartott világbajnok Tadej Pogacarról is beszélt.

„Minél nagyobb favoritnak kiáltják ki, annál inkább rájön mindenki, hogy nem ő az esélyes, hiszen nem száz százalékban neki fekszik ez a verseny, ennél gyorsabb lábak kellenek talán” – fejtette ki a tavaly harmadikként záró szlovén klasszisról Valter.



A Tour de France-győztes Geraint Thomas korábban ötször is rajthoz állt a Milánó–Sanremón, legutóbb 2016-ban. A pályafutása utolsó idényét teljesítő brit hegyimenő az M4 Sport kérdésére arról beszélt, jó érzés visszatérni „erre a gyönyörű viadalra”.

„Az a szép ebben a versenyben, hogy soha nem tudhatod, mi fog történni” – szögezte le a pályakerékpárban olimpiai és világbajnok Thomas, aki izgalmas végjátékra számít.

Szombaton a nőknek is megrendezik a Milánó–Sanremót, a 156 kilométeres távon Vas Blanka és Zsankó Petra képviseli a magyar színeket.