Az UCI fizetett informátorokkal küzd a mechanikai dopping ellen

Az úgynevezett mechanikai dopping elleni küzdelem jegyében hozott UCI-döntésről az insidethegames.biz adott hírt. A portál beszámolója szerint a sportági világszövetség irányító testülete az intézkedéstől azt reméli, hogy a fizetett „ipari” kémek révén sikerül visszaszorítani a technológiai csalásokat, amelyekről régóta beszélnek, de bizonyítani még nemigen sikerült és a tettenérésre is alig akad példa.

A bejelentett cél az, hogy felszámolják „a kerékpárok meghajtására szolgáló motorok vagy más módszerek használatát”. A jutalmazandó informátorok hálózata csatlakozik egy korábbi bűnügyi nyomozóhoz, akit az UCI néhány éve nevezett ki a technológiai csalás elleni küzdelem vezetésére, de munkája nem bizonyult eléggé hatékonynak.

A portál felidézte, hogy a 2016-os terepkerékpáros (cyclocross) világbajnokságon a belga Femke van den Driessche kerékpárján találtak először bizonyítékot a mechanikai doppingra, amikor is a bicikli átvizsgálásakor a vázba rejtett elektromotorra bukkantak. A forrás mások mellett megemlítette a flandriai körversenyen és a Párizs-Roubaix-n egyaránt háromszor győztes svájci Fabian Cancellarát is, akit nem is egyszer szintén illegális motorhasználattal vádoltak meg, de esetében a gyanút nem tudták egyértelműen bizonyítani. Ráadásul időközben a csalási technikák is egyre kifinomultabbá, ennélfogva nehezebben leleplezhetővé váltak. Az UCI a mostani döntésétől előrelépést vár a mechanikai dopping visszaszorításában.