Megvan Jasper Philipsen első sikere az idei Touron

Az Orléans és Saint-Amand-Montrond közötti 187 kilométer hosszú táv mindössze 888 méter szintkülönbséget tartalmazott, s külön érdekesség, hogy nem iktattak be egyetlen hegyi részhajrát sem a szervezők az útvonalba, vagyis minden előjel arra engedett következtetni, hogy a hétfői pihenőnap után a mezőny tart még egy extra pihenőnapot, vagy közben kényelmes tempóban letekeri a távot. Pont ez történt: a vasárnapi csúnya bukása után bokatörés és -repedés miatt a versenyt feladó Alekszandr Vlaszov nélkül induló mezőny mindössze 37.5 kilométeres óránkénti sebességgel tekert a közepes erősségű szélben, s még próbálkozások sem voltak szökésre az első szűk másfél órában. A nap egyetlen mezőnyhajrához közeledve megindultak, és elvitték az első két helyet, a többi zöld trikós pontért jöttek a sprinterek, majd szinte lendületből be is fogták a szökést.

A következő 100 kilométeren keresztül a legnagyobb izgalmakat az esetleges defektek, műszaki okok miatti kerékpárcserék jelentettek, majd 20-30 kilométerrel a vége előtt megérkezett az oldalszél, ám feszülten figyeltek rá a csapatok, hogy ne fújja szét a mezőnyt, így jöhetett a sprint. Ennek felvezetésében az utolsó két kilométeren belül némi szakadás állt be a mezőnyben, ám ez az alpecines világbajnokot, Mathieu van der Poelt nem zavarta, hogy tökéletesen vezesse fel a hajrát Jasper Philipsennek, aki óriási sebességről indult meg egyedül, s a többiek nem értek a nyomába. Biniyam Ghirmay a legjobb kármentést végrehajtva a második helyen futott be, megőrizve a zöld trikós versenyben 64 pontot előnyéből a második Philipsennel szemben.

Az összetett élmezőnye nem változott, továbbra is Tadej Pogacar vezet Remco Evenepoel és Jonas Vingegaard előtt.

111. TOURDE FRANCE

10. SZAKASZ (Orléans–Saint-Amand-Montrond, 187 km)

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin–Deceuninck) 4:20:06

2. Biniyam Ghirmay (eritreai, Intermarché Wanty) azonos idővel

3. Pascal Ackermann (német, Israel PT) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÉLCSOPORTJA

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 40:02:48 óra

2. Remco Evenepoel (belga, Soudal - Quick-Step) 33 mp h.

3. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 1:15 p h.

4. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:36 p h.

Folytatás szerdán a nehéz hegyi szakasznak számító Évaux-les-Bains és Le Lioran közötti 211 km hosszú etappal.