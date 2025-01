A párizsi korszakváltás ékkövei: Joao Neves és Warren Zaire-Emery

JOAO NEVES

Illendő az idősebbel kezdeni, még ha esetünkben mindössze húszéves játékosról van is szó. Joao Pedro Goncalves Neves 2004 őszének elején egy portugál kisvárosban, a Lisszabontól négyórányi autóútra lévő, alig több mint 25 ezer lakosú Tavirában született. A főváros közelsége azért is érdekes, mert a lisszaboni óriásklub, amelyben később hősünk befutott labdarúgóvá vált, már gyerekként is figyelemmel kísérte, hiszen a Casa Benfica Taviránál ismerkedett meg a sportág alapjaival. Tehetségét korán kiszúrták, 12 évesen, 2016-ban átkerült a Benfica első számú akadémiájára, majd óriási lendülettel lépkedett felfelé. Megjárta az U15-ös, az U17-es és az U19-es csapatot is, 2022-ben a Benfica-B-hez vitték fel úgy, hogy közben már a felnőttcsapat edzéseit is látogatta.

A 2022–2023-as évad minden szempontból meghozta neki az áttörést meg a változatosságot is. Ebben az idényben a Benfica B színeiben 11 meccsen játszott, miközben a korosztályos csapattal – hat mérkőzésen pályára lépve – kulcsemberként nyerte meg az ifjúsági Bajnokok Ligáját, s tavaszra már az első csapatnál is egyre több terhet raktak rá: 17 bajnoki meccsen 600-nál több játékperc alatt mutathatta meg, mire képes. Mire eljött a 2023–2024-es idény, a 19 éves játékos a Benfica középpályájának meghatározó eleme lett, a bajnokságban, az Európa-ligában és a Portugál Kupában összesen 45 találkozón jutott szóhoz. A portugál felnőttválogatottban 2023 őszén, az Európa-bajnoki selejtezőben mutatkozott be, s miután rendszeresen játszatták, nem volt kérdéses, hogy a 2024-es Eb-n kerettag lesz. A kontinensviadalon végül csak két meccs, alig több mint 80 perc jutott neki, de a szurkolók biztosak benne, a posztján az övé a jövő.

A 2024-es nyár nemcsak az Eb-szereplés miatt volt fordulópont neki, 20. születésnapjához közeledve egyértelművé vált, hogy kinőtte a tehetségeit egyébként is előszeretettel értékesítő Benficát. Persze nem kellett házalnia, a világ legnagyobb klubjaitól kapott ajánlatot. Sajtóhírek szerint a Paris Saint-Germainen kívül a Manchester United volt elkötelezett „kérője”, ám ő menedzsmentjével a párizsi csapatot, a vezetőség által felvázolt projektet választotta, amely Kylian Mbappé távozása után egyértelműen a fiatal játékosok beépítésére helyezte a hangsúlyt. Joao Nevesért 60 millió eurót fizetett ki a PSG, de jó eséllyel az összeg minden centje megtérült már, mert brillírozik új környezetében: eddig 26 összecsapáson lépett pályára, s a bajnokságban 6 gólpassza van. Ami a játékát illeti, olyan védekező középpályás, aki a hátvédsor mellől indulva segíti a támadás felépítését. Vérbeli mélységi irányító, aki remekül kreál helyzetet társainak, 174 centis magasságához képest erős is, meg tud iramodni a labdával, ha szükség van rá. Kell mellé egy másik hatos, egyedül aligha tudja hatékonyan ellátni védekezőfeladatait, de alább bemutatott társával remekül működik együtt a PSG középpályájának tenge­lyé­ben.

Született: 2004. szeptember 27., Tavira

Állampolgársága: portugál

Sportága: labdarúgás

Posztja: középpályás

Klubjai: Benfica (2015–2024), Paris Saint-Germain (2024–)

Válogatottsága/góljai: 13/0

Piaci értéke: 60 millió euró névjegy – joao neves

WARREN ZAIRE-EMERY

Joao Neves középpályástársa, a csak 18 éves Warren Zaire-Emery 2006 tavaszán született a francia fővároshoz közeli, 110 ezres Montreuilben. Futballozni az Aubervilliers-ben kezdett, s nem sokkal később a Paris Saint-Germain akadémiáján találta magát. Az agglomerációban nevelkedett, így nem meglepő, hogy minden álma a PSG volt, s ott is gyorsan kitűnt a többiek közül. Tizenöt évesen már az U17-es csapatba vezényelték, majd kevesebb mint egy esztendővel később az U19-eseknél vetették be, miközben egyre gyakrabban látogathatta a felnőttcsapat edzéseit is. Mindössze 16 évesen, 2022 nyara végén be is mutatkozott a Ligue 1-ben Marco Verratti cseréjeként, miközben olyan világsztárokkal futballozhatott együtt, mint Lionel Messi, Neymar Jr. és Kylian Mbappé. Erről álmodik minden 16 éves francia srác – neki ez volt a valóság.

Tehetsége és munkamorálja az első perctől lenyűgözött mindenkit, egyre több játéklehetőséghez jutott, miközben sorra döntötte meg a klub korrekordjait – ő lett a legfiatalabb gólszerző is, s 2023 februárjában, a Bayern München ellen a BL-történet legfiatalabb kezdőjátékosának is mondhatta magát, egészen a barcelonai Lamine Yamal feltűnéséig. Miközben a 2022–2023-as idényben már 26 meccsen jutott szóhoz a francia élvonalban (igaz, alig több mint 900 játékpercet kapva), 2023 nyara a klub és az ő életében is fordulatot hozott.

Ez volt az a nyár, amikor Lionel Messi és Neymar Jr. is távozott az egyesülettől, a katari tulajdonosi háttérnek és a vezetőségnek döntenie kellett, milyen irányba viszi el az elmúlt évtizedben Franciaországban sikert sikerre halmozó, de Európában – egy BL-döntős szereplést leszámítva – folyamatosan kudarcot valló klubot. Miután az elmúlt években jó néhány később világklasszissá érő tehetséget „pazarolt el” a PSG (például Kingsley Comant vagy Christopher Nkunkut), ezt nem szerette volna Zaire-Emeryvel is eljátszani, a vezetőség úgy döntött, a már kész világsztárok szerződtetése helyett a keretegyensúlyra és a fiatalok bevetésére helyezi a hangsúlyt, a projekt ékköve pedig a 18 éves középpályás lett. Zaire-Emery a 2023–2024-es évadban már alapembernek számított Párizsban, csaknem 2000 játékpercet kapott a bajnokságban, s teljesítményével mindenki lenyűgözött, 2023 novemberében a francia válogatottban is bemutatkozott. Didier Deschamps szövetségi kapitány hat meccsen vetette be, a 2024-es Európa-bajnokságon kerettag volt, de egy percet sem játszott, viszont úgy gondol rá, mint a jövő egyik legfontosabb láncszeme.

No de vissza a PSG-hez, amelyben a futó idényben már kulcsember: csak januárt írunk, s már 25 tétmeccs van a lábában, belső középpályásként három gólt és egy gólpasszt jegyez. Modern középpályás: rendkívül intelligens, aki több rendszerhez is könnyedén alkalmazkodik. Kifejezetten jól és okosan passzol, rengeteg helyzetet alakít ki társainak, miközben képes rá, hogy befusson a többiek által megnyitott üres területre, s onnan tegye tovább a labdát, vagy fejezze be maga a támadást. Emellett kiemelendő, hogy remekül forog ki az ellenfél letámadásából, s a túloldalon kifejezetten ügyes a presszingben. Egyelőre kérdéses, hová fut ki az új PSG-projekt, de minden esély megvan rá, hogy szupersztárrá válik Párizsban.

Született: 2006. március 8., Montreuil

Állampolgársága: francia

Sportága: labdarúgás

Posztja: középpályás

Klubjai: Aubervilliers (2011–2014), Paris Saint-Germain (2014–)

Válogatottsága/góljai: 6/1

Piaci értéke: 60 millió euró NÉVJEGY – warren zaire-emery

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. január 18-i lapszámában jelent meg.)