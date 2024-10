Köztük lehetnek az Eb felfedezettjei – íme, a 15 legtehetségesebb 22 éven aluli női kézilabdázó

15. Betchaidelle Ngombele

20 éves balátlövő, kongói

Krim Ljubljana

Összességében nem sok pozitív hozadéka volt a világbajnokság 32 csapatosra bővítésének, de az egyik mindenképpen a kongói tehetség felfedezése. Ngombele már a 2021-es vb-n is csapata legeredményesebbje volt a dán és a magyar válogatott ellen. Az elképesztő rugókkal megáldott, rendkívül gyors átlövőre a szlovén Krim Ljubljana le is csapott, még 17 éves korában szerződtette. Egyelőre Dragan Adzsicstól nem sok lehetőséget kap, de az biztató, hogy egy európai top­klubban tanulhat ennyire fiatalon.

14. June Krogh

20 éves, kapus, norvég

Storhamar HE

Amint a 44 éves Katrine Lunde visszavonul (már csak évek kérdése…), megüresedik a Silje Solberg melletti másik hely a norvég válogatottban. Minden idők legjobb kapusának helyét a két évvel ezelőtti junior-vb legjobb kapusa veheti át. A mostani idényben már a BL-szereplő Storhamarban védhet, igaz, egyelőre nem kapta meg a lehetőséget a bizonyításra. A nála hét évvel idősebb Eli Marie Raasok még előtte van a hierarchiában a továbbjutásért küzdő együttesben.

13. Lylou Borg

19 éves, irányító, francia

Mérignac Handball

Listánkról nem maradhat le az aktuális év U20-as világbajnokságának legértékesebb játékosa. A tornát Franciaország nyerte meg, miután a döntőben 29–26-ra legyőzte a magyar válogatottat. A csapat sikerében óriási szerepük volt a 2005. május 31-én született Borg ikreknek, Enolának (23 gól, 19 gólpassz) és Lylounak (24 gól, 30 gólpassz). Édesanyjuk, a 2003-ban világbajnok

Myriam Borg-Korfanty büszke lehet rájuk. Lylou játékstílusa hasonló, mint Vámos Petráé, úgy tűnik, az ilyen – jó értelembe véve – kiszámíthatatlan irányítóké a jövő.

12. Alicia Gogirla

21 éves, jobbátlövő, román

SCM Ramnicu Valcea

A 2019-es vb előtt hét brassói kézilabdázó elismerte, intravénás kezelést kapott, ami a szabályokba ütközik. A Győrben a 2000-es években három idényt lehúzó, 2000-ben Eb-gólkirály Simona Gogirla lánya tagadta, hogy tiltott eszközzel élt volna. A felháborodott édesanya be is perelte a bukaresti doppingügynökséget. A 2018-as ifjúsági Eb-n Alicia volt a legjobb balkezes átlövő, teljesítményével bronzéremhez segítette válogatottját. A brassói affér után, 2021-ben leigazolta a román sztárklub, a CSM Bucuresti, de miután ott nem jutott neki lehetőség, most a Valceában próbálkozik.



11. Angela Stoica

21 éves, balátlövő, román

Rapid Bucuresti

A valaha volt egyik legkiválóbb bal-

átlövő, Cristina Neagu visszavonulásával megüresedett a legfontosabb poszt a román válogatottban.

Stoica a nyáron igazolt át a CSM-től a másik bukaresti klubhoz, a Rapidhoz. Ez hosszú távon kifizetődő döntés lehet, mert így Florentin Pera az edzője, aki a válogatott meghívókat is küldi. 186 centiméteres magassága tökéletes ehhez a poszthoz, a november végén kezdődő Európa-bajnokság az ő karrierjében is ugródeszka lehet.

10. Mia Emmenegger

19 éves, jobbszélső, svájci

Vipers Kristiansand

Ha 19 éves korodban már túl vagy 26 válogatott mérkőzésen és 136 gólt szereztél, akkor is felhívod magadra a legnagyobb klubok figyelmét, ha a sportágban kevésbé erős nemzet színeiben pattogtatod a labdát. Ez történt a svájci tehetséggel is, aki már az előző felnőtt Európa-bajnokságon is hat gólt átlagolt. Emmeneggerre a 2021 és 2023 között a BL-ben triplázó Vipers Kristiansand csapott le ezen a nyáron. A gyors és már most is technikás szélső a norvég klubban válhat kész játékossá.



9. Ana Pandza

20 éves, irányító, osztrák

Podravka Vegeta

Nővéréhez, az alig 22 éves balátlövő Katarinához hasonlóan a horvát Podravka Vegeta csapatában gyűjti az értékes BL-rutint. A Metz otthonában tíz góllal vétette észre magát október elején. Sok más osztrákhoz hasonlóan ő is a Hypo saját nevelésű játékosa. Ausztria hazai rendezésű Eb-re készül, amelyen Kovács Patrícia mögött ő lehet a második számú irányító. A szebb napokat is megélő osztrák női kézilabdázásnak hatalmas eredmény lenne, ha a válogatott továbbjutna a középdöntőbe.

8. Luciana Resende Rebelo

19 éves, jobbátlövő, portugál

Team Esbjerg

Ahogyan Resende példája is mutatja, „megéri” 14 gólt dobni a dán válogatottnak egy korosztályos világeseményen. A tavalyi U19-es Eb-n Portugália az elődöntőig menetelt, ott azonban a kézilabdanemzet megálljt parancsolt neki. Az Esbjerg viszont kapott az alkalmon, és leigazolta őt. Tomas Axnér, a csapat vezetőedzője szerint ritkán látni ekkora tehetségű balkezest, aki szerinte a levegőből és a földről is jól dob.

7. Jelena Vukcsevics

19 éves, jobbátlövő, montenegrói

Buducsnoszt Podgorica

Katarina Bulatovics óta nem volt meghatározó játékosa Montenegrónak ezen a poszton. Az összehasonlításnak helyt ad, hogy szinte ugyanolyan mozdulattal lő kapura, vagy emeli át a vele szemben álló védőt, mint nagy elődje. Bojana Popovics a Buducsnoszt Podgorica korlátozott anyagi lehetőségei miatt minden évben számos fiatalnak adja meg a lehetőséget a bizonyításra. Az idei U20-as vb gólkirálya, a torna álomcsapatának jobbátlövője még csak 19 éves, de a mostani már a negyedik BL-idénye. Gyűjti a tapasztalatot és a gólokat is: már a 100. találata felé közelít a sorozatban.

6. Csernyánszki Liliána

20 éves, irányító, magyar

DVSC Schaeffler

Természetesen nem úgy szeretett volna váci kölcsönjátékából visszakerülni a Lokiba, hogy Szabó Nina súlyos sérülést szenved, de a hajdúságiaknak nem volt más választásuk, mint hazarendelni őt. Az előző évadban a BL-ben úgy sikerült „berúgnia az ajtót”, hogy Vámos Petrával kellett harcolnia a játékpercekért. Szépségdíjas megmozdulásaival mégis hamar belopta magát a rajongók szívébe, a Sävehof, a Buducsnoszt és a Brest elleni sikerből is oroszlánrészt vállalt.

5. Stelvia Pascoal

21 éves, balátlövő, angolai

Saint-Amand Handball

Az előző idényt még a BL-induló Metz Handballban töltötte, a mostanit már Szabó Edina csapatában kezdte el. Ez nevezhető visszalépésnek is, a több játéklehetőség reményében mégis kifizetődő lehet. Első négy francia bajnokiján 21-szer talált a kapuba, ami biztató kezdés. Fiatal kora ellenére már két olimpián pályára léphetett Angolával, atletikus képességeit a legmagasabb szinten is megmutathatta. A sok egy egyezésben benne van a technikai hiba kockázata, ezt kell csökkentenie, hogy kiváló balátlövő váljon belőle.

4. Viola Leuchter

20 éves, jobbátlövő, német

HB Ludwigsburg

Nagyon ráfér a vérfrissítés a 6–8. helyen megrekedni látszó német válogatottra. 25 gólt szerzett a tavalyi felnőtt-világbajnokságon, meg is választották a torna legjobb fiatal kézilabdázójának. Elképesztő volt látni azt a magasságot, ahonnan az átlövéseit kapura eresztette. A 2022–2023-as Bundesliga-évadban 157 gólt jegyzett, és az elmúlt idényben is 63 gólnál járt, amikor a vb-n megsérült. Az olimpiára felépült, az ötkarikás játékokról már nem Leverkusen, hanem a legutóbb BL-döntőt játszó Ludwigsburg felé vette az irányt.

3. Julie Scaglione

20 éves, balátlövő, dán

Ikast Handbold

Mindkét ifjúsági tornáján ő lett a torna legjobb balátlövője, a 2021-es U17-es Eb-n két meccsen is 14 gólt dobott, majd egy évvel később az U18-as vb-n már a gólkirályi cím is meglett neki – a Dél-Korea elleni döntőben a tíz gólja is kevés volt a sikerhez. Tehetségét édesanyjától, az 1997-ben Dániával világbajnok Lone Mathiesentől örökölte. 2020 óta az Ikastban pallérozódik, a felnőttválogatottban már két évvel ezelőtt bemutatkozhatott. Mielőbbi felépülést kívánunk neki a januárban elszenvedett térdsérüléséből.

2. Simon Petra

19 éves, irányító, magyar

FTC-Rail Cargo Hungaria

Simon Petra nevét július 28-án az is megismerte, akit nem érdekel a kézilabda. A párizsi olimpián Brazília ellen a dudaszó előtti pillanatban eleresztett csodálatos lövésével megnyerte a meccset a magyar válogatottnak. Megalkuvást nem ismerő, vagány stílusban játszik, ennek ellenkezője, ahogyan a pályán kívül viselkedik. Jó tanuló, jó sportoló, a nyáron felvételt nyert az ELTE jogi karára. Elévülhetetlen érdemei vannak a Fradi idei hazai duplázásában, ahogyan a 2023-as U19-es Eb megnyerésében is. Ő lett a torna legértékesebb játékosa, és a két évvel ezelőtti U18-as vb-hez hasonlóan a legjobb irányítója is.

1. ​Léna Grandveau

21 éves, irányító, francia

Metz Handball

Olivier Krumbholz utolsó nagy ajándéka a francia válogatottnak. A legendás szövetségi kapitány egy évvel ezelőtt teljesen váratlanul küldte őt pályára a Norvégia elleni vb-döntő hajrájára. A fiatal játékos jobbátlövőként olyan hatékonyan támadta a rutinos skandináv védőfalat, amivel teljesen meglepte a riválist. Franciaország utolsó négy gólját ő szerezte, s csapata százszázalékos teljesítménnyel megnyerte a tornát. Az új idényt már a Metz Handballnál kezdte el, amelyben a 24 éves Vámos Petrával egymást serkenthetik minél jobb teljesítményre.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. október 26-i lapszámában jelent meg.)