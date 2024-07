Higgy a tervben! – Sydney McLaughlin-Levrone és a párizsi olimpia sztáratlétái

A tehetség önmagában nem elég! Ezzel Sydney McLaughlin-Levrone is tisztában van, aki körül mindig is profi csapat dolgozott. A szakmai háttér kialakításában edzője, Bobby Kersee játssza a legfontosabb szerepet, aki a női hétpróbázás világcsúcsát 1988 óta tartó Jackie Joyner-Kersee férje, és a korábbi legendás versenyző felkészülését is irányította. A kaliforniai szakember keze alól kikerülő ikonok nevét hosszasan lehetne sorolni. A teljesség igénye nélkül: Gail Devers, Allyson Felix és Florence Griffith Joyner is a tanítványa volt rövidebb-hosszabb ideig. Jelenlegi csapatában McLaughlin-Lev­rone mellett ott van a 100 méteres gátfutás korábbi világcsúcstartója, Kendra Harrison és a 800 méter olimpiai bajnoka, Athing Mu is – ő elesett az amerikai válogatón, ezért a tengerentúli válogatási rendszer kegyetlensége miatt nem védheti meg címét Párizsban.

McLaughlin az utóbbi három évben teljesen átírta a rekordok könyvét 400 méter gáton. A 2021 júniusában elért 51.90 másodperccel kezdte, és az idei amerikai válogatón már ötödik alkalommal futott világcsúcsot az egyik legkegyetlenebb versenyszámban. Eugene-i 50.65 másodperces eredményét a rá jellemző légies stílusban érte el, egyetlen felesleges mozdulata sem volt abban az egy körben.

Annak, hogy mekkora tehetség az 1999. augusztus 7-én született amerikai, már nagyon hamar, 15 évesen jelét adta: 2015-ben – az akkor még létező – ifjúsági világbajnokságon, vagyis az U18-asok között Caliban aranyérmet nyert. Egy évvel később harmadik lett az olimpiai válogatón (54.15 mp, U20-as világcsúcs), amivel minden idők egyik legfiatalabb amerikai atlétája lett az ötkarikás játékok történetében.

Atlétacsaládból származik, édesapja, Willie az 1984-es olimpiai válogatón az elődöntőig vitte 400 méteren, édesanyja, Mary pedig 2:12 perc alatt futotta le a fél mérföldet (úgy 804 méter) gimnazistaként. Lányuk a végzős gimnáziumi éve előtti nyáron már Rio de Janeiróban állhatott rajthoz az ötkarikás játékokon. Nem is egyszer, hiszen az első előfutamban elért 56.32-es idejével bejutott az elődöntőbe, amelyben 56.22-vel búcsúzott.

Hazai pályán, a 2022-es eugene-i világbajnokságon világcsúccsal győzött holland riválisa, Femke Bol előtt – Párizsban is ők harcolnak majd az aranyért Az eddigi öt közül legutóbbi világcsúcsát az Egyesült Államok atlétáinak eugene-i, olimpiai válogatóján futotta június 30-án (FOTÓK: AFP, GETTY IMAGES)

„Trust the process” – ez az egyik mantrája, ami tükörfordításban így szól: „Bízz a folyamatban!” Mégis inkább valami olyasmire fordítanánk az ő esetében, hogy „Higgy a tervben!”, mert a vallás és a hit kiemelt szerepet játszik az életében. Több interjújában elmondta, hogy a tehetségét száz százalékban Jézusnak köszönheti. Férjével, az NFL-ben három idényt lehúzó Andre Levrone Jr.-ral aktív tagja a keresztény egyházközösségnek Los Angelesben.

Amikor 2018 márciusában a 400 méteres síkfutás U20-as világrekordját is megdöntötte (50.36 mp) a Kentucky Egyetem színeiben, már javában túl volt az első címlapján a Sports Illustrated magazinnál, mint minden idők egyik legdominánsabb középiskolai sportolója. 2018 októberében megkapta élete első profi szerződését a New Balance-tól, ám ezzel elveszítette a jogosultságát az egyetemi bajnokságon való indulásra. Ezt vélhetően nem bánta, hiszen alig 19 évesen 1.5 millió dolláros szerződést írt alá a sportszergyártó céggel, amelynek azóta is az egyik reklámarca. Ezt tavaly nyáron Budapest utcáin is láthattuk, amikor a New Balance a város forgalmas pontjain az ő képével reklámozta magát. Sajnos McLaughlin-Levrone nem jött el a magyar fővárosba, nyolc nappal a világbajnokság rajtja előtt térdsérülése miatt lemondta a szereplést. A 2023-as vb-n egyébként éppen belefogott volna valami újba: a 400 méteres síkfutásban állt volna rajthoz, amelyben egy hónappal korábban 48.74 másodperccel minden idők tizedik leggyorsabbja lett.

Ezt az eredményét az idén június 9-én New Yorkban egy század híján megismételte, jelezve, hogy sérülése már a múlté. Sokoldalúságát májusban Los Angelesben is bizonyította, alig néhány óra különbséggel előbb 200 méteren 22.38-cal győzött, majd 12.71-gyel a 100 méter gátat is „behúzta”. Sőt, 200-on van egy 22.07 másodperces ideje is 2024-ből, de ő mégis úgy döntött, hogy a párizsi olimpián csak fő versenyszámában, 400 méter gáton áll rajthoz egyéniben. A világcsúcsot ezen a távon június 30. óta 50.65 másodperccel tartja, így azt is mondhatnánk, hogy akár előre oda lehetne adni neki a párizsi aranyérmet. Ám legnagyobb riválisa, a 24 éves holland Femke Bol július 14-én a svájci La Chaux-de-Fonds-ban rendezett Challenger-versenyen három tizedre megközelítette őt (50.95 – Európa-csúcs, minden idők második legjobb eredménye ezen a távon), ezért augusztus 8-án minden gátra oda kell majd figyelnie, ha nem szeretne kellemetlen meglepetést.

NOAH LYLES (amerikai, 27 éves)

A 2023-as budapesti világbajnokságon triplázott a sprintszámokban, a 100 és a 200 méter mellett az amerikai 4x100-as váltó tagjaként sem talált legyőzőre. Legutóbb ezt Usain Bolt tudta véghez vinni, a jamaicai 2009-ben, 2013-ban és 2015-ben is megcsinálta a mesterhármast. Bár nem kérte tőle senki, Lyles magára vállalta a „sportág arca” szerepkört. Igaz, ehhez szerintünk Párizsban sem ártana villantania, mondjuk, megdönteni Bolt 19.19-es világrekordját 200 méteren, amelytől 2022-ben már csak 12 századra volt. ARMAND DUPLANTIS (svéd, 24 éves)

Amelyik versenyen bejelentik az érkezését, garantáltan telt ház lesz. Ilyen volt a 2022-es Gyulai István Memorial mellett a budapesti vb utolsó előtti estéje is, amelyre a jegyek minden más napnál sokkal hamarabb elkeltek. Némely viadalon akár fél métert is képes a második helyezettre verni. Amikor beszáll a versenybe, a többiek az 560-570 centis magasságon már szenvednek. Hasonlóan alakulhat a rúdugrás Párizsban is, ahol nem kérdés, hogy célba veszi a 625 centis, világrekordot jelentő magasságot is. SHA’CARRI RICHARDSON (amerikai, 24 éves)

Szókimondó stílusával, utánozhatatlan megjelenésével (színes haj, tízcentis körmök, igényes tetoválások) és nem utolsósorban a 9-es pályáról megnyert 100 méteres vb-címével egyértelműen ellopta a show-t Noah Lylestól a Netflix sprintereket bemutató legújabb dokumentumfilm-sorozatában, a Sprintben. Sokak szerint a sportágra gyakorolt hatása már most Florence Griffith Joynerével vetekszik, akinek 1988 óta fennálló világrekordjai (100 m: 10.49, 200 m: 21.34) Párizsban veszélyben foroghatnak – 100-on Richardson, 200-on a jamaicai Shericka Jackson miatt. Nagyon mélyről jött, nehéz gyerekkora volt, innen a néha nyers stílusa, amivel viszont olyan rétegeket tud megszólítani, amelyeket az atléták közül más nem. Ezért lehet nagyon kicsi az átfedés az ő 3.3 millió Instagram-követője és a néhány éve a világ legszexibb sportolónőjének kikiáltott Alica Schmidt 5.1 milliós tábora között. FAITH KIPYEGON (kenyai, 30 éves)

Korszakos futónő, minden idők kétségtelenül legnagyobbja 1500 méteren, amelynek a világcsúcsa (3:49.04) mellett 2023-ban rövid ideig övé volt az 5000 méter rekordja is 14:05.20 perccel. Párizsba is a duplázás szándékával megy, ami tavaly Budapesten, a vb-n már sikerült neki. 2017 óta Patrick Sang az edzője, aki a maratoni futás legendáját, Eliud Kipchogét is trenírozza. Januárban lett 30 éves, így egy újabb sikeres olimpia után ő is elkezdhet a hosszabb távokkal szemezni. Fókuszban a szupersztárok

Atlétáink 10 arany-, 12 ezüst-, 18 bronzérmet szereztek eddig az ötkarikás játékokon. A legtöbb siker dobóatlétáink nevéhez köthető: diszkoszvetésben nyert Bauer Rudolf (1900), kalapácsvetésben Németh Imre (1948), Csermák József (1952), Zsivótzky Gyula (1968), Kiss Balázs (1996), Pars Krisztián (2012), gerelyhajításban Németh Angéla (1968) és Németh Miklós (1976). Ugrószámban diadalmaskodott a magasugró Csák Ibolya (1936), valamint a távolugró Gyarmati Olga (1948). Párizsba húsz magyar atléta utazhat, közöttük négy kalapácsvető – a versenyszám kétszeres Eb-ezüstérmesétől és kétszeres vb-bronzérmesétől, Halász Bencétől várható ezúttal is a kiemelkedő teljesítmény. MAGYAROK AZ OLIMPIÁN

STADION-VERSENYSZÁMOK

Időpont: 2024. augusztus 2–10.

Helyszín: Párizs, Stade de France

GYALOGLÁS

Időpont: 2024. augusztus 1. és 7.

Helyszín: Párizs, Iéna híd

MARATONI

Időpont: 2024. augusztus 10–11.

Helyszín: Párizs, Hotel De Ville–Invalidusok háza PROGRAM

