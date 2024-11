Magyar páros döntene világcsúcsot az Atlanti-óceánon

A magyar páros – háromóránként váltva egymást – páros óceáni evezős hajóval, motor és külső segítség nélkül teljesítené az 5200 kilométeres távot a Gran Canaria szigetén található El Puerto és Antigua között. A 29 éves kajakost három évvel ezelőtt vette rá egyik sporttársa az expedícióra, azonban az ötletgazda közben kiszállt a projektből, Havasiban viszont megmaradt a motiváció. Augusztusban csatlakozott hozzá Szabó Norbert Ádám, akinek már van tapasztalata az óceáni evezésben. Havasi segítője 15 éve hajózik a tengereken, Kovácsik Leventével 2015-ben átkajakozta az Atlanti-óceánt.

„Ugyanaz az indok vezérel, mint amiért beléptem a sportszázad II-be, és a Magyar Honvédséghez is csatlakoztam, hogy jó példát mutassak. Próbáljak valamilyen olyan célt elérni, ami esetleg követendő példa lehet akár a fiatal sportolóknak vagy bármilyen magyar honfitársam számára. Ezzel az úttal is ez a célom, hogy jó példát és értékeket képviselvén, a Magyar Honvédség értékeit is öregbítve teljesítsem” – mondta az expedíció keddi sajtótájékoztatóján Havasi, majd Szabó Norbert Ádám ismertette az utazás részleteit.

„Embert próbáló kihívás és feladat áll előttünk, de Havasi Gergő kitartása, hite, energiája, motivációja és hozzáállása abszolút tudja azt a teljesítményt nyújtani, hogy ne az legyen a legfontosabb kérdés, hogy átérünk-e az Atlanti-óceánon, hanem az, hogy meg tudjuk-e dönteni a jelenlegi 40 napos világrekordot” – hangsúlyozta Szabó, aki jelezte, hogy jövő csütörtökön vagy pénteken indulnak majd a Kanári-szigetekről. A jelenlegi világcsúcsot egy új-zélandi páros tartja 40 nap 5 óra és 31 perccel, melyet La Gomera és Barbados között ért el.

A magyar páros egy több mint hét méter hosszú és két méter széles hajóval vág neki a túrának, melynek megtervezésében és kivitelezésében Rakonczay Gábor segített, aki Havasiékkal egy időben szintén teljesíti az óceánátevezést, egy kenuval.

„Sokunknak célja az, hogy maradandót alkossunk, de kevesen vállalkoznak arra, hogy ebben a hajóban átevezzék az óceánt, és tényleg már az emberi teljesítőképesség határait súrolja ez a kihívás. Ez a fajta versenyhelyzet pedig elősegítheti, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak, mindkét hajónak azt kívánom, hogy biztonságosan érjen célba” – mondta az MTI-nek Krizsán Szabolcs, a Honvédség sportszázadainak vezetője.

Havasi és Szabó hajóját élő nyomkövető segítségével a Magyar Honvédség honlapján és Instagram-oldalán is nyomon követhetik majd az érdeklődők.