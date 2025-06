„Ami a helyezést illeti, valóban nem vagyok elégedett, ugyanakkor az érem másik oldala, hogy Zozi sohasem evezett még ilyen jó időt, mint most – mondta el a versenyzőként világ- és Európa-bajnok szakember. – Hogy ez most csak ennyire volt elég, arra az is magyarázat, hogy új olimpiai ciklus elején a sportág nagyhatalmai tesztelik az új felállásokat. A női egypárevezősöknél így nagyon erős mezőny jött össze, a C-döntőben egy olimpiai ezüst­érmes előzte meg a mi versenyzőnket.”

Arra a kérdésre, hogy az Európa-bajnokságon szerzett tapasztalatok hozhatnak-e esetleges felállásbeli változásokat, a kapitány nemmel válaszolt.

„Már az Eb előtt is elmondtam, hogy olimpiai ciklusokban kell gondolkoznunk. Zoltána egyelőre továbbra is egyesben készül, már csak azért is, mert nincs hozzá fogható erősségű versenyzőnk a mezőnyben. Viszont vannak nagyszerű tehetségeink a juniorok és az ifjúságiak között, elég csak megemlíteni az egy héttel korábbi korosztályos Eb-t, amelyen ezüstérmes lett a női párosunk. Most az a feladat, hogy a tehetségeket felhozzuk az élversenyzőnk szintjére, és azt már egyáltalán nem zárom ki, hogy jövőre vagy két év múlva egy világkupán kísérletképpen kipróbáljunk egy párost, vagy akár egy négyest is, amelynek összeállítása Gadányi nevével kezdődik.”

A kontinensviadal másik magyar indulója, Fehérvári Eszter az ötödik helyen zárt, azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az ő számában mindössze hatan neveztek.

„Eszter remekül versenyzett, meg vagyok vele elégedve, dolgoznia kell, de simán el tudom képzelni, hogy indul idén az egyetemi világjátékokon. A hosszú távú cél, hogy beleerősödjön a normál súlyú mezőnybe, s amikor azt mondtam, hogy a későbbiekben kipróbálhatunk egy nagyobb csapathajót, ebben az egyik potenciális jelölt éppen ő.”