A kajak négyeseknek jól kell teljesíteniük a biztos olimpiai szereplésért

GYELŐRE CSAK A SUP-OSOKAT láthattuk a Maty-ér vizén szerdán – őket is csak az előfutamokon –, bár a Magyar Kajak-kenu Szövetség egyedülálló módon egyazon rendezvény égisze alatt gyakorlatilag három Európa-bajnokságot szervez. A már említett SUP-osoké mellett a para és a gyorsasági szakág kontinensviadalát is Szegeden tartják, utóbbi két társaság csütörtöktől vasárnapig méreti meg magát.

Az Eb-t megelőző sajtótájékoztatón a gyorsasági szakág szövetségi kapitánya, Hüttner Csaba úgy fogalmazott, vannak, akiknek még bizonyítaniuk kell, hogy helyük van az olimpiai csapatban. Ezzel egyértelműen a kajakosokra utalt, a kenusoknál már nincs kérdés, az Eb-n az olimpiai egységeket láthatjuk főpróbát tartani. A kajakosoknál viszont több szempontból is hozhat még fordulatot a szegedi világverseny, annak függvényében, meggyőzően teljesítenek-e sportolóink.

A nőknél nehezítő tényező, hogy a lehetséges hatból csak négy kvótát szereztek meg a mieink, így a négyes tagjain kívül más nem is nevezhető Párizsba, nekik kell megoldaniuk a páros és az egyes versenyszámokat is. Így az sem elképzelhetetlen, hogy ketten dupláznak, ketten tripláznak. A jelenlegi állás szerint a Pupp Noémi, Csipes Tamara, Fojt Sára, Gazsó Alida Dóra kvartett utazhat Franciaországba, de ha a Maty-éren nem szerepel jól, az sem elképzelhetetlen, hogy a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta egy utolsó utáni mentőövet kap, de akár a 2021-ben Tokióban aranyérmes egység tagja, a csapathajóban kiváló Hadvina Dóra is képbe kerülhet.

A férfiaknál megvan mind a hat kvóta, de ez sem feltétlen könnyíti meg Hüttner dolgát. Az előző olimpián a dobogó felső két fokát kisajátító Kopasz Bálint és Varga Ádám helye megkérdőjelezhetetlen, hiszen továbbra is a világelitbe tartoznak a királyszámban. A csapathajóknál viszont már kevésbé egyértelmű a helyzet. Egyrészt van egy négyesünk (Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor), amely tavaly a kvótaszerző világbajnokságon ezüstérmes lett, viszont idén még nem láttuk az akkori csúcsformához közel, Csizmadia és Kuli párosban pedig az első (és nekik egyetlen) válogatón negyedik lett a hazai mezőnyben, majdnem két másodperccel lemaradva az első helyezett Kurucz Leventétől és Opavszky Márktól. Utóbbiak az előre nem látott fejtörés okozói, hiszen a fiatal egységtől szinte senki sem számított olyan kiugró formára, amilyet az idén mutattak – a sokak által a legjobb magyar kettősnek tartott Nádast és Tótkát szétlövésre kényszerítették, és abban is alig-alig maradtak alul. Információink szerint a szakmán belül többen is pedzegetik, talán érdemesebb lenne két bombaerős párost benevezni a négyes helyett, sőt utóbbit ki kellene próbálni a K–2-es egységek „összeültetésével”. A Hüvös Viktor felkészítette kvartettnek tehát nem kisebb a feladata az Európa-bajnokságon, mint jó szerepléssel megvédeni olimpiai indulását.