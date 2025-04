Majoross Gergely: A speciális egységek a vébén is nagyon fontosak lesznek

Még ha zárójelbe is tesszük a felkészülési időszakban elért eredményeket, akkor sem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy csupa nála magasabban jegyzett ellenfelet győzött le a Majoross Gergely vezette magyar férfi jégkorong-válogatott az elmúlt meccseken. Ausztria és Norvégia egyszer sem, Dánia pedig csak egyszer győzött a mieink ellen. Ami azonban ennél is fontosabb, hogy tényleg látszik a fiatal csapaton a fejlődni akarás, és ennek eredménye.

„Nem szándékosan, de a felkészülési turné állomásai úgy alakultak, hogy egyre erősebb ellenféllel küzdöttünk meg idáig. Mindegyik csapat más kihívást jelentett, de egyértelműen Dánia a legerősebb azok közül, akikkel edzőmeccset játszottunk. Az osztrák és a norvég válogatottat többnyire jól megállítottuk a védekezőharmadunkban, elfojtottuk a támadásait, majd ki tudtuk hozni a kapunk elől a korongot. Dánia ellen ez sokkal nehezebb volt. Játékosai folyamatosan járatták a korongot, emiatt nekünk is egyfolytában rohannunk kellett, hogy lezárjuk a területeket. Ez a dánok elleni második meccsen valamivel jobban működött, de természetesen még nem tökéletesen” – mondta a Nemzeti Sportnak a válogatott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely.

Pénteken hiába volt kétgólos előnyben a magyar csapat, és talán kezdte elhinni, hogy megverheti Dániát, a félelmetesen hatékonyan kontrázó ellenfél rövid idő alatt fordított, és nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Az azonban bizakodásra ad okot, hogy már a dánok elleni két mérkőzés között is fejlődtek a mieink, nem léptek kétszer ugyanabba a folyóba.

„Azt gondolom, hogy a korcsolyázási sebességünk jobb volt a második dán meccsen, mint az elsőn, és nagyobb jégterületet voltunk képesek ezáltal lefedni, ami óriási változás ilyen rövid idő alatt. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, kulcsfontosságú volt, hogy mindig legyen támogatása a játékosoknak a pálya különböző területein. Amikor ez működött, jól nézett ki a játékunk, amikor elmaradt, nem volt keresnivalónk a meccsen” – mondta Majoross.

Az eddigi felkészülési időszakban többnyire gördülékeny volt a csapat ember­előnyös és emberhátrányos játéka, de a Dánia elleni második találkozón különösen szembetűnő volt a speciális egységek gyakorlása, ami az edzések fontos részét képezi, és élesben is működik. A mieink négyből két emberfór­ból betaláltak, és ugyanennyi emberhátrányból egyszer sem kapituláltak.

„Szilassy Zoltán rengeteg energiát tett abba, hogy az emberhátrányunk úgy nézzen ki, ahogy, Kiss Dávidnak pedig az emberelőnyös játékunkat köszönhetjük. Mindkettőben van még hová fejlődnünk, de szépen kerülnek a helyükre a kirakós darabjai. A speciális egységek nagyon fontosak a világbajnokságon is, biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan meccsek, amelyeken nehéz lesz támadni emberelőnyben is, és hatalmas nyomás lesz rajtunk emberhátrányban” – avatott be a részletekbe a szövetségi kapitány.

A megterhelő edzésmunka és felkészülés nem okozott különösebb nehézséget a rengeteg fiatalból álló válogatottnak, de persze az is segített, hogy az eredmények igazolták, jó úton halad a csapat.

„Amikor láttuk a munkánk eredményét a felkészülési időszakban, mindenki erőre kapott, várta, hogy csináljuk tovább, amit elkezdtünk, és menjünk tovább a kijelölt úton. Nemcsak a szombati, hanem a pénteki Dánia elleni meccs is pozitív, hiszen rámutatott a hiányosságokra, amelyekkel foglalkoznunk kell. Ezek közül néhányban már másnapra érzékelhető volt a változás. Van egy listánk arról, amivel a vébéig még foglalkozni szeretnénk, de az biztos, hogy a speciális egységeink minden nap gyakorolni fognak” – tette hozzá Majoross Gergely.