Benne volt, hogy ebben az idényben tarol a Gyergyó – egyik sorozatban sem hibázott

Úgy vágott neki a Gyergyó az Erste Liga döntőjének, ha megnyeri a magyar központú bajnokságot, tökéletes idényt zár. A fináléban a Kevin Constantine vezette Csíkszereda volt a GYHK ellenfele, a Sportklubot senki sem várta a döntőbe, de ebben az idényben is beigazolódott, a rájátszás más kávéház.

A párharc két gyergyói sikerrel indult, de otthon egyenlíteni tudott a Csíkszereda. Az ötödik mérkőzést Gyergyószentmiklóson rendezték, Sárpátki Tamásék 3–2-re győztek, ezt követően a hatodik összecsapást is megnyerték idegenben 3–1-re, így 4–2-es összesítéssel a Gyergyó játékosai nyakába került az aranyérem.

„Magas színvonalú volt a finálé, gyors mérkőzésekkel, szoros találkozókat játszottunk, apróságok döntöttek a javunkra – mondta a Nemzeti Sportnak Sárpátki Tamás. – Az ötödik összecsapás volt talán a legfontosabb, 2–2-ről folytatódott akkor a széria. Azon a mérkőzésen játszottunk a legjobban, 3–0-ra vezettünk az ötvenedik percig, ugyan a vége 3–2 lett, de akkor, a legfontosabb találkozón nyújtottuk a legjobb teljesítményünket a döntőben.”

A Gyergyó az Erste Liga-aranyéremmel tökéletes idényt zárt, a román Szuperkupa-, bajnoki és kupagyőzelem után ebben is a legjobbnak bizonyult. Sárpátki szerint a sikerek egyik titka az évek óta együtt játszó mag.

„A városnak is sokat jelent ez az idény, mindent megnyertünk, erre talán kevesen számítottak az elején. A keretünk mély volt, jó játékosokat igazolt a Szilassy Zoltán vezette menedzsment, jól illettek a közegbe. Régóta együtt játszik a mag, ez előny, ebből kiindulva benne volt, hogy idén nagyot alakíthatunk. Egyénileg igyekszem harmincpontos játékos maradni, szerencsére ezúttal sikerült. A döntőről szólva van egy kis hiányérzetem, szerettem volna gólokkal is segíteni, igaz, más téren hozzátettem az eredményességhez. Elégedett vagyok az idénnyel – most a válogatottal van lehetőségünk kiemelkedően szerepelni.”

A gyergyói játékosoknak (Sárpátki Tamás, Vincze Péter, Fejes Nándor) nem jutott sok pihenőidő, kedden már a magyar válogatott edzésén volt jelenésük. Majoross Gergely együttese három hete edzőtáborozik, eddig mind a négy felkészülési mérkőzését megnyerte, pénteken és szombaton Dánia vár a mieinkre Miskolcon.

„Van még szűk három hetünk felkészülni a világbajnokságra. Jó formát mutattak eddig a srácok, a hétvége nagy erőpróba lesz, a dán keret többsége részt vett a tavalyi világbajnokságon, az osztrák és a norvég válogatotthoz képest erősebb. Folytatjuk a munkát, négyből négy győzelemnél tart a csapat, ezúttal is mindent beleadunk, aztán meglátjuk, mire lesz elég.”