NHL Négy Nemzet Torna: tét nélküli mérkőzésen nyertek a svédek

A liga ezzel a csúcstornával vezeti fel azt, hogy az Észak-Amerikában játszó profik – a 2018-as és 2022-es távolmaradást követően – 2026-ban ismét ott lesznek az olimpián. Azzal, hogy a kanadaiak hétfő délután legyőzték a finneket 5–3-ra, eldőlt, hogy a mostani találkozónak nincs különösebb tétje, hiszen a házigazda amerikaiak már szombaton biztosították finálés helyüket. Az amerikaiaknál sérülés miatt hiányzott Charlie McAvoy – aki két nappal korábban a Kanada elleni diadal egyik hőse volt, a rivális két kiemelt sztárját, Sidney Crosbyt és Connor McDavidet remekül hatástalanította, többször leütközte őket –, valamint a Stanley-kupa-győztes Matthew Tkachuk, illetve a gólkirály Auston Matthews.

Már a 35. másodpercben vezetéshez jutottak a hazaiak, a Matthew Tkachuk helyére került Chris Kreider vágta be a kontránál kipattanó korongot. Később a kapuvas mentette meg a vendégeket az újabb kapott góltól. Ahogy azonban rendezték soraikat a svédek, egyenlítettek egy sikeres letámadás végén. Erik Karlsson lövésébe nyúlt bele a levegőben Gustav Nyquist, így a kapus Jake Oettinger hiába ért hozzá a koronghoz, az a csípőjéről becsúszott a gólvonal mögé. Még a szünet előtt jött a fordítás is. William Nylander lopta el a korongot a félpályánál, megiramodott, Jesper Bratt elé tálalt, aki fordulásból, takarásból a bal felső sarokba lőtt. A második harmadtól már Brady Tkachuk sem játszhatott elővigyázatosságból. Az iram változatlanul nagy volt, sok helyzet adódott itt is, ott is, ám mindegyik kimaradt vagy a kapuvas segítette a két kapust. A még szólót is hárító Samuel Ersson 32 védéssel járult hozzá a diadalhoz, kollegája 21 lövést fogott.

Az Egyesült Államok–Kanada álomdöntőnek ugyancsak Boston ad otthont magyar idő szerint péntek hajnalban. A két csapat szombati, montreali meccse – amelynek első kilenc másodpercében három verekedés volt – a vendég amerikaiak 3–1-es sikerét hozta, Jake Guentzel két góljával. A fináléban az Egyesült Államok lesz a házigazda.

Jégkorong, Négy Nemzet Torna, 3. forduló (Boston):

Svédország–Egyesült Államok 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

Gól: Nyquist (14.), Bratt (20.), ill. Kreider (1.)

Korábban:

Kanada–Finnország 5–3

A végeredmény: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Kanada 5, 3. Svédország 5, 4. Finnország 2

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény döntött. Az első két helyezett jutott a fináléba.

Korábban:

1. forduló: Kanada–Svédország 4–3 – hosszabbítás után

Egyesült Államok–Finnország 6–1

2. forduló: Finnország–Svédország 4–3 – hosszabbítás után

Egyesült Államok–Kanada 3–1

A további program (magyar idő szerint):

döntő (Boston): Egyesült Államok–Kanada, péntek 2.00