Jégkorong ob I: nem lesz címvédés, a BJA kiütötte az FTC-t az elődöntő harmadik meccsén

Magyar bajnoki döntőnek is beillett volna a Budapest Jégkorong Akadémia HC–FTC-Telekom összecsapás, de egyelőre csak az elődöntő harmadik meccsét játszották. Egyik csapatnak sem volt már hibázási lehetősége, hiszen a második győzelemig tartó párharcban először a Ferencváros, majd a BJA nyert hazai pályán – hétfő este ismét a Vasas Jégcentrumban léptek jégre a felek.

Akik egymásnak is estek, már az első játékrészben 28-szor próbálkoztak kapura lövéssel, de Janis Kalnins és Farkas Roland is állta a sarat, így húsz perc után 0–0 volt az állás. Pedig mindkét oldalon követtek el hibákat, adták el a korongot kapujukhoz közel a védők, mégsem alakult ki igazán nagy helyzet, főképp távolról próbálkoztak a csapatok. Mindkét együttes igyekezett felesleges kockázat nélkül játszani, de a playoffhoki sajátja, a kemény fizikai küzdelem ezúttal is érezhető volt.

Az első harmad végén kiharcolt, a másodikra áthúzódó emberelőnyét még nem használta ki a hazai csapat, másodpercekkel azután viszont, hogy az FTC kiegészült, de a sorait még nem volt ideje rendezni, már vezetett Kangyal Balázs gárdája. Curtis Roach türelmesen várt az ellenfél kapujának jobb oldalán, hogy be tudja pöccinteni a korongot Ethan Somozának, aki a legjobb ütemben kapta a pakkot, csak bele kellett tennie az ütőjét, hogy elmenjen Kalnins mellett. Ezt követően növelhette volna az előnyét a BJA, de egy idő után átvette az irányítást a szorult helyzetben lévő Ferencváros.

Támadott, támadott a Ferencváros, de igazán nagy veszélyben nem forgott a BJA vezetése, sőt, a 48. percben egy kapu mögül visszapattanó korongot Ravasz Csanád kotort be, majd Nagy Krisztián egy kontratámadás végén lőtte a harmadikat, végül két üres kapus gól végképp padlóra küldte a zöld-fehéreket, eldöntve, hogy a BJA HC lesz a DEAC ellenfele a szerdán kezdődő döntőben.

JÉGKORONG

OB I, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

BJA HC–FTC-TELEKOM 5–0 (0–0, 1–0, 4–0)

Budapest, Vasas Jégcentrum, 675 néző. Vezette: Korbuly, Nagy A., Muzsik, Sábián

BJAHC: FARKAS R. (1) – Szabó B., Szabó Dániel / Pozsgai, Horváth M. (1) / Varga A., ROACH (1) / Dóczi, Boros – Sofron, Keresztes, Schlekmann / Blackwater, Nagy Krisztián 1, Molnár B. 1 / SOMOZA 2, NAGY G. (2), Ravasz 1 / Tóth R., Weidemann, Santerno. Edző: Kangyal Balázs

FTC: Kalnins – Seregély Máté, Crespi / Tyni, Kärmeniemi / Bán, Hrabal / Haranghy – Nichol, Brady, Németh A. / Molnár D., Kestilä, Mattyasovszky / Turbucz, Ring, Tóth G. / Galajda, Banga, Kárpáti. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 36–47.

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a BJA HC javára.