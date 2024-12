Jégkorong: hosszabbított válogatott védőjével a Gyergyó

A 2023-as bajnok hétfőn jelentette be a 29 esztendős védő maradását. Fejes a 2020/21-es idény előtt érkezett a GYHK-hoz, azóta az Erste Ligában 153 alapszakasz- és 39 rájátszás-mérkőzésen lépett pályára. Alapszakaszban 20 gól és 63 pont, playoffban egy gól és 10 pont a gyergyói termése. A magyar válogatottban 64-szer játszott, ötször volt eredményes és adott tíz gólpasszt. Két divízió I/A- és egy elitvilágbajnokságon járt.

„Különleges játékos és különleges ember. Olyan dolgokat tud, amit kevesen a ligában, kivételes higgadtsággal tud nagy nyomás alatt is teljesíteni, és már nem az a fiatal, aki hozzánk jött, hanem egy érett játékos. Egyre markánsabb a teljesítménye klubszinten is, és a válogatottban vb-ken is megmutatta, mire képes” – fogalmazott Szilassy Zoltán, a GYHK sportigazgatója a klub Facebook-oldalán.